Батькам Кейт Міддлтон загрожує бідність: що сталося

Батьки Кейт Міддлтон, які раніше ніколи не скаржилися на достаток, опинилися на межі розорення. Про це пишуть західні таблоїди.

Відомо, що ще перед Різдвом сімейний бізнес Майкла і Елізабет Міддлтон опинився під загрозою. Тоді їм навіть довелося звільнити частину співробітників.

А зовсім недавно батьки герцогині Кембриджської чесно попередили решту співробітників, що, можливо, їм також доведеться попрощатися з роботою.

Батьки Кейт Міддлтон на межі банкрутства (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Західні ЗМІ повідомляють, що Кейт сильно хвилюється за батьків, оскільки крах їх сімейного бізнесу може згубно позначитися на здоров'ї вже немолодих батьків.

При цьому відомо, що ще в минулому році стан Міддлтонів оцінювали в 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Але ніхто не береться прогнозувати, наскільки згубно вплине на них крах бізнесу.

Батьки Кейт Міддлтон на межі банкрутства (фото: canada.com)

Відзначимо, що батьки Кейт, прості люди з самих звичайних сімей. Батько герцогині походить з середнього класу робітників, а мати - потомствена уродженка сім'ї шахтарів-вугільників. Познайомилися батьки "у небі", оскільки обидва працювали в одній авіакомпанії: Майкл - авіадиспетчером, а Елізабет - стюардесою.

В кінці 1980-х сім'я заснувала фірму, яка продає через інтернет все необхідне для дитячих свят.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон серйозно посварилася з однією з найкращих подруг - 35-річною колишньою моделлю Роуз Ханбері. Принц Вільям намагався помирити жінок, але поки що ці спроби безуспішні.

Раніше повідомлялося про те, що Кейт хоче четверту дитину. В даний час герцогиня виховує трьох дітей - 5-річного Джорджа, 3-річну Шарлотту й однорічного Луї.