Родителям Кейт Миддлтон грозит нищета: что произошло

Родители Кейт Миддлтон, которые ранее никогда не жаловались на достаток, оказались на грани разорения. Об этом пишут западные таблоиды.

Известно, что еще перед Рождеством семейный бизнес Майкла и Элизабет Миддлтон оказался под угрозой. Тогда им даже пришлось уволить часть сотрудников.

А совсем недавно родители герцогини Кембриджской честно предупредили оставшихся сотрудников, что, возможно, им также придется попрощаться с работой.

Родители Кейт Миддлтон на грани банкротства (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Западные СМИ сообщают, что Кейт сильно волнуется за родителей, поскольку крах их семейного бизнеса может пагубно сказаться на здоровье уже немолодых родителей.

При этом известно, что еще в прошлом году состояние Миддлтонов оценивали в 50 миллионов фунтов стерлингов. Но никто не берется прогнозировать, насколько пагубно повлияет на них крах бизнеса.

Родители Кейт Миддлтон на грани банкротства (фото: canada.com)

Отметим, что родители Кейт, простые люди из самых обычных семей. Отец герцогини происходит из среднего класса рабочих, а мать - потомственная уроженка семьи шахтеров-угольщиков. Познакомились родители "в небе", так как оба работали в одной авиакомпании: Майкл - авиадиспетчером, а Элизабет - стюардессой.

В конце 1980-х семья основала фирму, которая продает через интернет все необходимое для детских праздников.

Напомним, Кейт Миддлтон серьезно поссорилась с одной из лучших подруг - 35-летней бывшей моделью Роуз Ханбери. Принц Уильям пытался помирить женщин, но пока что эти попытки безуспешны.

Ранее сообщалось о том, что Кейт хочет четвертого ребенка. В данное время герцогиня воспитывает троих детей - 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и годовалого Луи.