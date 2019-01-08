Ярославський відсвяткував Новий Рік у своєму Kharkiv Palace 5* c соратником по Євро-2012

Олександр і Марина Ярославські

Виконавчий директор UEFA Events SA Мартін Каллен та його дружина також відвідали вечірку

Олександр Ярославський з сім'єю відсвяткував Новий рік у Харкові — приїхав на відкриту новорічну вечірку у своєму luxury-готелі Kharkiv Palace 5*. Про це Марина Ярославська повідомила в Instagram.

Разом з Ярославскими на заході побували в якості гостей виконавчий директор UEFA Events SA Мартін Каллен та його дружина. Як відомо, Олександр Ярославський та Каллени дружать з часів підготовки України до Євро-2012. Мартін Каллен був операційним директором Євро-2012 від УЄФА і активно працював з Ярославським за проектами, які той реалізовував у Харкові для підготовки необхідної інфраструктури. Зокрема, Каллен брав участь у презентації проекту готелю Kharkiv Palace 5* в 2011 р.

Даючи інтерв'ю журналістам Мартін Каллен поділився спогадами про ті часи і привітав харків'ян: "У мене важливі спогади про те, як будувався Kharkiv Palace, я був тут з Олександром Ярославським. Я не вірив, що це станеться. Але це сталося в дуже-дуже короткі терміни, і лише одна людина може таке зробити — Олександр. Мені приємно бути сьогодні тут, у Харкові. Тут мої друзі, мені подобається приїжджати сюди вже багато років. І я бажаю всім удачі в 2019 році!". А його дружина Лісбет додала: "Мені дуже подобається Харків. Готель дуже гарний, всі деталі дуже милі: хтось прийняв рішення і підібрав дуже хороші матеріали".

Олександр Ярославський також зробив екскурс в історію готелю і сказав свої слова вітання землякам: "Сьогодні ми знаходимося в чудовому готелі, який став перлиною або навіть діамантом всієї України, не лише Харкова. А я пам'ятаю той час, коли тут був просто смітник. У нас в гостях наш друг Мартін Каллен, і з ним тут тоді ходили в чоботях, з цих будівництв. Ніхто не вірив, що цей готель буде побудований. Але все збулося, і ми знаходимося в цьому прекрасному будинку! Спасибі моєму великому другу Мартіну за те, що Харків мав можливість провести Євро-2012, і у нас залишилися тільки хороші спогади про футбол, але і прекрасні друзі. Я як харків'янин бажаю своїм співгромадянам, своїм братам, всім харків'янам, і нашим гостям провести, щонайменше, ще одне "Євро" в нашому улюбленому місті!". А Марина Ярославська побажала "не тільки харків'янам, але і всім українцям і всім людям виконання бажань в Новому році, щастя, здоров'я і благополуччя, і побільше посмішок і щасливих моментів у житті".

Як повідомлялося раніше, відкриту новорічну вечірку в Kharkiv Palace 5* вів відомий шоумен Андрій Доманський, зі своїми програмами виступив знаменитий циганський ансамбль Карафетова, київська група Elton Clepton і безліч артистів оригінального жанру. Будівля готелю і прилегла територія в цьому році прикрашені особливо святковою ілюмінацією.

Нагадаємо, що Kharkiv Palace 5* — перший п'ятизірковий готель в Харкові, і його наявність була обов'язковою умовою проведення матчів Євро-2012 — тут розміщувався штаб УЄФА. Олександр Ярославський забезпечив будівництво готелю в рекордні терміни. Загальна сума інвестицій бізнесмена у підготовку Харкова до Євро-2012 перевищила $300 млн — завдяки цьому харків'яни отримали також новий аеропорт і стадіон із супутньою спортивною інфраструктурою (футбольною академією, яка використовувалася під час матчів турніру як волонтерський центр, і тренувальний табір).