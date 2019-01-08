Ярославский отпраздновал Новый Год в своем Kharkiv Palace 5* c соратником по Евро-2012

Александр и Марина Ярославские

Исполнительный директор UEFA Events SA Мартин Каллен и его супруга также посетили вечеринку

Александр Ярославский с семьей отпраздновал Новый год в Харькове — приехал на открытую новогоднюю вечеринку в своем luxury-отеле Kharkiv Palace 5*. Об этом Марина Ярославская сообщила в Instagram.

Вместе с Ярославскими на мероприятии побывали в качестве гостей исполнительный директор UEFA Events SA Мартин Каллен и его супруга. Как известно, Александр Ярославский и Каллены дружат со времен подготовки Украины к Евро-2012. Мартин Каллен был операционным директором Евро-2012 от УЕФА и активно работал с Ярославским по проектам, которые тот реализовывал в Харькове для подготовки необходимой инфраструктуры. В частности, Каллен принимал участие в презентации проекта отеля Kharkiv Palace 5* в 2011 г.

Давая интервью журналистам Мартин Каллен поделился воспоминаниями о том времени и поздравил харьковчан: "У меня важные воспоминания о том, как строился Kharkiv Palace, я был здесь с Александром Ярославским. Я не верил, что это произойдет. Но это случилось в очень-очень короткие сроки, и только один человек может такое сделать — Александр. Мне приятно находиться сегодня здесь в Харькове. Здесь мои друзья, мне нравится приезжать сюда уже много лет. И я желаю всем удачи в 2019 году!". А его супруга Лизалот добавила: "Мне очень нравится Харьков. Отель очень красивый, все детали очень милые: кто-то принял решение и подобрал очень хорошие материалы".

Александр Ярославский также сделал экскурс в историю отеля и сказал свои слова поздравления землякам: "Сегодня мы находимся в прекрасном отеле, который стал жемчужиной или даже бриллиантом всей Украины, не только Харькова. А я помню то время, когда здесь был просто мусорник. У нас в гостях наш друг Мартин Каллен, и с ним здесь тогда ходили в сапогах, по этим стройкам. Никто не верил, что этот отель будет построен. Но все сбылось, и мы находимся в этом прекрасном здании! Спасибо моему большому другу Мартину за то, что Харьков имел возможность провести Евро-2012, и у нас остались не только хорошие воспоминания о футболе, но и прекрасные друзья. Я как харьковчанин желаю своим согражданам, своим братьям, всем харьковчанам, и нашим гостям провести, минимум, еще одно "Евро" в нашем любимом городе!". А Марина Ярославская пожелала "не только харьковчанам, но и всем украинцам и всем людям исполнения желаний в Новом году, счастья, здоровья и благополучия, и побольше улыбок и счастливых моментов в жизни".

Как сообщалось ранее, открытую новогоднюю вечеринку в Kharkiv Palace 5* вел известный шоумен Андрей Доманский, со своими программами выступил знаменитый цыганский ансамбль Карафетова, киевская группа Elton Clepton и множество артистов оригинального жанра. Здание отеля и прилегающая территория в этом году украшены особо праздничной иллюминацией.

Напомним, что Kharkiv Palace 5* — первая пятизвездочная гостиница в Харькове, и ее наличие было обязательным условием проведения матчей Евро-2012 — здесь размещался штаб УЕФА. Александр Ярославский обеспечил строительство отеля в рекордные сроки. Общая сумма инвестиций бизнесмена в подготовку Харькова к Евро-2012 превысила $300 млн — благодаря этому харьковчане получили также новый аэропорт и стадион с сопутствующей спортивной инфраструктурой (футбольной академией, использовавшейся во время матчей турнира как волонтерский центр, и тренировочный лагерь).