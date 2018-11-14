Російська співачка оголошена в розшук: за нею полюють судові пристави

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Російська рок-співачка примудрилася потрапити в розшук за злісну несплату комунальних послуг

Російська 42-річна співачка Земфіра потрапила в розшук. Як з'ясувалося, у виконавиці альтернативного року два роки тому утворилася заборгованість по оплаті комунальних послуг. Земфіра настільки категорично ігнорувала погашення заборгованості, що московські судові пристави відкрили полювання на неї. Про це повідомив російський телеканал "Москва 24".

Фото: Земфіра (instagram.com/zemfiralive)

Два роки тому йшлося про суму 11000 рублів. Зрозуміло, на сьогодні борг Земфіри істотно збільшився.

Є інформація про те, що співачка жанру "рок" переїхала до Москви близько 20 років тому. Кілька років вона тулилася по знімних квартирах, а в 2003 році придбала власне житло в районі Хамовники. Її квартира знаходиться на Фрунзеськой набережній. За оцінками експертів, вартість вищезгаданого житла співачки складає в даний час $250 тис.

Також у пресі повідомлялося, що в квартирі площею 85 квадратних метрів Земфіра зробила реконструкцію. Було знесено кілька стін, в результаті вийшли спальня і простора вітальня з місцем для аудіоапаратури.

Раніше Земфіра засвітилася зі скандальним висловлюванням щодо голосових даних колег по музичному ціну. Співачка поділилася на своїй сторінці в Facebook своєю думкою про Монеточку та Гречку, які набирають популярність.

Також повідомлялося, яким чином Земфіра відповіла на запитання "Опинившись перед Путіним, що ти йому скажеш?", який постійно в кінці своїх інтерв'ю гостям задає відомий журналіст Юрій Дудь.

Нагадаємо, в одному зі своїх виступів Земфіра розгорнула на сцені в Мінську російський прапор і розгнівала цим соцмережу.

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