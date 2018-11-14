Российская певица объявлена в розыск: за ней охотятся судебные приставы

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Российская рок-исполнительница умудрилась угодить в розыск за злостную неуплату коммунальных услуг

Российская 42-летняя певица Земфира угодила в розыск. Как выяснилось, у исполнительницы альтернативного рока два года назад образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг. Земфира настолько категорично игнорировала погашение задолженности, что московские судебные приставы открыли охоту на нее. Об этом сообщил российский телеканал "Москва 24".

Фото: Земфира (instagram.com/zemfiralive)

Два года назад речь шла о сумме в 11000 рублей. Разумеется, на сегодня долг Земфиры существенно увеличился.

Есть информация о том, что певица жанра "рок" переехала в Москву около 20 лет назад. Несколько лет она ютилась по съемным квартирам, а в 2003 году приобрела собственное жилье в районе Хамовники. Ее квартира находится на Фрунзенской набережной. По оценкам экспертов, стоимость вышеупомянутого жилья певицы составляет в настоящее время $250 тыс.

Также в прессе сообщалось, что в квартире площадью 85 квадратных метров Земфира сделала реконструкцию. Было снесено несколько стен, в результате получились спальня и просторная гостиная с местом для аудиоаппаратуры.

Ранее Земфира засветилась со скандальным высказыванием относительно голосовых данных коллег по музыкальному цену. Певица поделилась на своей странице в Facebook мнением о Монеточке и Гречке – набирающих популярность поп-певицах.

Также сообщалось, каким образом Земфира ответила на вопрос "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?", который постоянно в конце своих интервью гостям задает известный журналист Юрий Дудь.

Напоминаем, в одном из своих выступлений Земфира развернула на сцене в Минске российский флаг и разгневала этим соцсеть.

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