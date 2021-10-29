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Савік Шустер захворів на COVID. Але ефір не скасували

Автор: Володимир Костирін

Популярний телеведучий Савік Шустер захворів на коронавірус.

Про це сам журналіст сказав у п’ятницю, 29 жовтня, на самісінькому початку політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке у прямому ефірі транслює канал "Україна".

Шустер пояснив, що не зміг вилетіти з Італії до України, бо у нього підтвердили COVID.

"Сьогодні програма незвичайна. Я не у студії. Я в Італії. Так сталося, що перед вильотом до Києва я здав тест і він виявився позитивним. Я на самоізоляції", - сказав ведучий.

Він також додав, що почувається "дуже добре" і поки що немає жодних симптомів. А тому ніщо не заважає йому вести програму онлайн.

За словами журналіста, через те, що він часто літає, регулярно тестується на COVID-19.

Швидше за все, хвороба протікатиме у легкому стані, адже Шустер багаторазово вакцинувався, а останню дозу вакцини Pfizer йому ввели 7 вересня.


Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" ізраїльський лікар Борис Бриль пояснив, чому "лікарів-антивакцинаторів" потрібно садити до в’язниці.


Також у ефірі міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про покарання тих, хто підробляє COVID-паспорти.


А жахливу правду про те, яка реальна ситуація в лікарнях України сьогодні розказала відома волонтерка Катерина Ножевнікова.


Крім того, українці прямо в студії висловилися про те, чи потрібна обов'язкова вакцинація в нашій країні.


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Савік ШустерКоронавірус