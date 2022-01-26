Щастя в очах: Каменських в обіймах Потапа запідозрили у вагітності

Настя Каменських часто публікує у своєму фотоблозі знімки з коханим чоловіком Потапом. Сімейна ідилія завжди розчулює шанувальників пари - їх ніжному і трепетному відношенню один до одного можна тільки позаздрити.
І ось, співачка показала в Instagram чергове миле фото в обіймах коханого.
Затишний кадр зроблений в домашній обстановці. Настя перестала перед підписниками без макіяжу, з зібраними в пучок волоссям і в теплому і зручному білосніжному махровому халаті. З нею поруч розташувався розслаблений Потап.
Потап і Настя Каменських розчулили домашнім фото (фото: instagram.com/kamenskux)
"Щастя в очах. На цьому фото абсолютно очевидне, нехай кожна людина на світі знайде любов і буде по-справжньому щаслива", - залишила підпис до романтичного кадру співачка.
Її чоловік не втримався і відповів під постом коханої. "Ой як я люблю тебе", - звернувся Потап до дружини.
У коментарях шанувальники припустили, що Настя вагітна, але поки мовчить про своє цікаве положення. Не секрет, що артистка мріє про дітей, а Потап і зовсім має намір стати багатодітним батьком.
Потап же записав коротке відео, де похвалив дружину за хазяйновитість і поцілував її в пориві почуттів.
"Поки вранці я зміг тільки прокинутися, моя неймовірна дружина встигла вранці приготувати м'ясо, рибу, гречку. Настя, за що мені такий подарунок долі? Моя найкраща!"- звернувся репер до коханої.
Скріншот (instagram.com/realpotap)
В одному з інтерв'ю Потап заявляв, що хоче стати батьком п'ятьох дітей. Він навіть готовий заради цього пожертвувати власною кар'єрою.