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Щастя в очах: Каменських в обіймах Потапа запідозрили у вагітності

Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських часто публікує у своєму фотоблозі знімки з коханим чоловіком Потапом. Сімейна ідилія завжди розчулює шанувальників пари - їх ніжному і трепетному відношенню один до одного можна тільки позаздрити.

І ось, співачка показала в Instagram чергове миле фото в обіймах коханого.

Затишний кадр зроблений в домашній обстановці. Настя перестала перед підписниками без макіяжу, з зібраними в пучок волоссям і в теплому і зручному білосніжному махровому халаті. З нею поруч розташувався розслаблений Потап.

Потап і Настя Каменських розчулили домашнім фото (фото: instagram.com/kamenskux)

"Щастя в очах. На цьому фото абсолютно очевидне, нехай кожна людина на світі знайде любов і буде по-справжньому щаслива", - залишила підпис до романтичного кадру співачка.

Її чоловік не втримався і відповів під постом коханої. "Ой як я люблю тебе", - звернувся Потап до дружини.

У коментарях шанувальники припустили, що Настя вагітна, але поки мовчить про своє цікаве положення. Не секрет, що артистка мріє про дітей, а Потап і зовсім має намір стати багатодітним батьком.

  • Вагітна?
  • Ви немов дізналися, що станете мамою
  • Настя, ви вагітні? В очах читається щось дуже, дуже радісне
  • Настенька, ви не в положенні часом?
  • Краса, вагітна
  • Чекаємо вже новини
  • Щасливі
  • Які класні!

Потап же записав коротке відео, де похвалив дружину за хазяйновитість і поцілував її в пориві почуттів.

"Поки вранці я зміг тільки прокинутися, моя неймовірна дружина встигла вранці приготувати м'ясо, рибу, гречку. Настя, за що мені такий подарунок долі? Моя найкраща!"- звернувся репер до коханої.

Скріншот (instagram.com/realpotap)

В одному з інтерв'ю Потап заявляв, що хоче стати батьком п'ятьох дітей. Він навіть готовий заради цього пожертвувати власною кар'єрою.

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Настя КаменськихПотап