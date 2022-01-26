Щастя в очах: Каменських в обіймах Потапа запідозрили у вагітності

Затишний кадр зроблений в домашній обстановці. Настя перестала перед підписниками без макіяжу, з зібраними в пучок волоссям і в теплому і зручному білосніжному махровому халаті. З нею поруч розташувався розслаблений Потап.

Потап і Настя Каменських розчулили домашнім фото (фото: instagram.com/kamenskux)

"Щастя в очах. На цьому фото абсолютно очевидне, нехай кожна людина на світі знайде любов і буде по-справжньому щаслива", - залишила підпис до романтичного кадру співачка.

Її чоловік не втримався і відповів під постом коханої. "Ой як я люблю тебе", - звернувся Потап до дружини.

У коментарях шанувальники припустили, що Настя вагітна, але поки мовчить про своє цікаве положення. Не секрет, що артистка мріє про дітей, а Потап і зовсім має намір стати багатодітним батьком.

Вагітна?

Ви немов дізналися, що станете мамою

Настя, ви вагітні? В очах читається щось дуже, дуже радісне

Настенька, ви не в положенні часом?

Краса, вагітна

Чекаємо вже новини

Щасливі

Які класні!

Потап же записав коротке відео, де похвалив дружину за хазяйновитість і поцілував її в пориві почуттів.

"Поки вранці я зміг тільки прокинутися, моя неймовірна дружина встигла вранці приготувати м'ясо, рибу, гречку. Настя, за що мені такий подарунок долі? Моя найкраща!"- звернувся репер до коханої.

Скріншот (instagram.com/realpotap)