Счастье в глазах: Каменских в объятиях Потапа заподозрили в беременности

Уютный кадр сделан в домашней обстановке. Настя престала перед подписчиками без макияжа, с собранными в пучок волосами и в теплом и удобном белоснежном махровом халате. С ней рядом расположился расслабленный Потап.

Потап и Настя Каменских умилили домашним фото (фото: instagram.com/kamenskux)

"Счастье в глазах. На этом фото абсолютно очевидное, пусть каждый человек на свете обретет любовь и будет по-настоящему счастлив", - оставила подпись к романтическому кадру певица.

Ее муж не удержался и ответил под постом любимой. "Ой как я люблю тебя", - обратился Потап к жене.

В комментариях поклонники предположили, что Настя беременна, но пока молчит о своем интересном положении. Не секрет, что артистка мечтает о детях, а Потап и вовсе намерен стать многодетным отцом.

Беременна?

Вы словно узнали, что станете мамой

Настя, вы беременны? В глазах читается что-то очень, очень радостное

Настенька, вы не в положении часом?

Краса, беременна

Ждем уже новости

Счастливые

Какие классные!

Потап же записал короткое видео, где похвалил жену за хозяйственность и поцеловал ее в порыве чувств.

"Пока утром я смог только проснуться, моя невероятна жена успела утром приготовить мясо, рыбу, гречку. Настя, за что мне такой подарок судьбы? Моя самая лучшая!" – обратился рэпер к любимой.

Скриншот (instagram.com/realpotap)