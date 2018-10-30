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"Зробила свій вибір": Приходько викликала ажіотаж гучною політичною заявою

STYLERПерсона    30.10.2018 - 10:54
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Є ті, хто підтримав рішення співачки, а є ті, хто її розкритикував

Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно заявила про закінчення своєї сценічної діяльності, повідомила, що збирається перейти в політику і приєднатися до однієї з політичних сил. Про це Приходько написала на своїй сторінці в Facebook.

Анастасія Приходько зазначила, що рішення вона прийняла обдумано і їй воно далося нелегко, але артистка вважає, що в політиці від неї буде більше користі для України, ніж на сцені.

"Обдумуючи своє майбутнє, я прийшла до висновку, що як у політика, у мене буде більше можливостей допомагати нашим бійцям, тимчасово переміщеним особам і всім нужденним. І свою допомогу я бачу у відновленні соціальної справедливості для кожного нужденного громадянина України", - написала Приходько.

&quot;Зробила свій вибір&quot;: Приходько викликала ажіотаж гучною політичною заявою&quot;Зробила свій вибір&quot;: Приходько викликала ажіотаж гучною політичною заявою

Скріншот поста (facebook.com/Анастасія Приходько)

Пост-звернення, який артистка розмістила на своїй сторінці, викликав бурхливу реакцію у прихильників співачки, а також у більшості користувачів.

Вони розділилися в думках. Одні вважають, що Анастасія Приходько чинить правильно і бажають їй успіхів у всіх починаннях, інші вважають, що без досвіду і необхідних знань артистці нічого робити в політиці. А треті підтримали рішення Приходько, але розкритикували її вибір стосовно політичної сили.

&quot;Зробила свій вибір&quot;: Приходько викликала ажіотаж гучною політичною заявою&quot;Зробила свій вибір&quot;: Приходько викликала ажіотаж гучною політичною заявою&quot;Зробила свій вибір&quot;: Приходько викликала ажіотаж гучною політичною заявою&quot;Зробила свій вибір&quot;: Приходько викликала ажіотаж гучною політичною заявою&quot;Зробила свій вибір&quot;: Приходько викликала ажіотаж гучною політичною заявою

Скріншот коментарів (facebook.com/Анастасия Приходько)

Відомий блогер Alex Noinets вважає, що відсутність досвіду в політиці для Анастасії Приходько – це не найстрашніше.

Він спрогнозував кілька варіантів розвитку артистки, як політика. Вона може повторити долю Святослава Вакарчука і пройти після виборів в Раду, але розчарується і піде. Також Анастасія може залишитися в політиці, але при цьому змінить політичну партію. Також він не виключає, що з Приходько вийде прекрасний молодий політик з урахуванням її характеру і амбіцій.

&quot;Зробила свій вибір&quot;: Приходько викликала ажіотаж гучною політичною заявою

Скріншот поста (facebook.com/Alex Noinets)

А ось керівник прес-служби партії "Національний корпус" Роман Чернишов вважає, що заява Анастасії Приходько про перехід в політику цілком очікувана.

"Ну, що ж, новина очікувана - адже очевидно, що Анастасію суспільно-політичне життя давно привертає більше творчої. Хітів від неї ми не чули, а політичних заяв - скільки завгодно. Цей пост безоціночний - не хвалю і не засуджую", - написав Чернишов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анастасія Приходько оголосила про відхід зі сцени.

А також ми повідомляли про те, що мати Приходько прокоментувала її відхід зі сцени.

Відео: РБК-Україна

Новини України политикаАнастасія Приходько
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