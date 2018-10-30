"Сделала свой выбор": Приходько вызвала ажиотаж громким политическим заявлением

Коллаж РБК-Украина

Есть те, кто поддержал решение певицы, а есть те, кто ее раскритиковал

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно заявила об окончании своей сценической деятельности, сообщила, что собирается перейти в политику и присоединиться к одной из политических сил. Об этом Приходько написала на своей странице в Facebook.

Анастасия Приходько отметила, что решение она приняла обдуманно и ей оно далось нелегко, но артистка считает, что в политике от нее будет больше пользы для Украины, чем на сцене.

"Обдумывая свое будущее, я пришла к выводу, что как у политика, у меня будет больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещенным особам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины", - написала Приходько.

Скриншот поста (facebook.com/Анастасия Приходько)

Пост-обращение, который артистка разместила на своей странице, вызвал бурную реакцию у поклонников певицы, а также у большинства пользователей.

Они разделились во мнениях. Одни считают, что Анастасия Приходько поступает правильно и желают ей удачи во всех начинаниях, другие считают, что без опыта и необходимых знаний артистке нечего делать в политике. А третьи поддержали решение Приходько, но раскритиковали ее выбор в отношении политической силы.

Скриншот комментариев (facebook.com/Анастасия Приходько)

Известный блогер Alex Noinets считает, что отсутствие опыта в политике для Анастасии Приходько – это не самое страшное.

Он спрогнозировал несколько вариантов развития артистки, как политика. Она может повторить судьбу Святослава Вакарчука и пройти после выборов в Раду, но разочаруется и уйдет. Также Анастасия может остаться в политике, но при этом сменит политическую партию. Также он не исключает, что из Приходько получится прекрасный молодой политик с учетом ее характера и амбиций.

Скриншот поста (facebook.com/Alex Noinets)

А вот руководитель пресс-службы партии "Национальный корпус" Роман Чернышев считает, что заявление Анастасии Приходько о переходе в политику вполне ожидаемо.

"Ну, что ж, новость ожидаемая - очевидно ведь, что Анастасию общественно-политическая жизнь давно привлекает больше творческой. Хитов от нее мы не слышали, а политических заявлений - сколько угодно. Этот пост безоценочный - не хвалю и не осуждаю", - написал Чернышев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анастасия Приходько объявила об уходе со сцены.

А также мы сообщали о том, что мать Приходько прокомментировала ее уход со сцены.

Видео: РБК-Украина