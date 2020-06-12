ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сильний удар по репутації: подруга Меган Маркл потрапила в грандіозний скандал

STYLERПерсони    12.06.2020 - 21:52
Сильний удар по репутації: подруга Меган Маркл потрапила в грандіозний скандал
Меган Маркл і Джессіка Малруні (колаж: РБК-Україна)

Джессіка Малруні, краща подруга Меган Маркл, яка була звільнена через расизм

Меган Маркл потрапила у скандал через подругу-расистку Джесіку Малруні. Як повідомляється, наявність у близьких колах людей, які висловлювали расистські й шовіністичні погляди, можуть вплинути на статус герцогині в суспільстві. Стилістка і подруга Меган Маркл була звільнена після сварки з темношкірою блогеркою Сашею Ексетер. Блогерка закликала всіх у соціальних мережах відкрито підтримувати темношкірих у боротьбі за їх права, але Малруні в серії приватних повідомлень почала її ображати, загрожувати та сперечатися про расизм і привілеї білих людей.

За припущеннями Саші, подруга Маркл образилася на її заяву і сприйняла її заклики захищати права темношкірих особисто на свою адресу. Ексетер заявила, що була просто "паралізована страхом", після її висловлювань, але потім вирішила надати розголосу ситуації. Як зізнається сама блогерка, Малруні, на її думку, не є расисткою, однак та усвідомлює, що своїм багатством і положенням в суспільстві вона зобов'язана кольором своєї шкіри.

Після переходу скандалу в публічну сферу, 40-річна Джессіка перепросила за свої слова. При цьому блогерка вважає, що її опонентка просто намагається врятувати свій імідж.

До скандалу Джессіка Малруні була близькою подругою Меган Маркл. Про те, чи будуть спілкуватися дівчата після скандалу – невідомо, однак експерти вважають, що спільна поява на публіці може негативно позначитися на іміджі Маркл. Також наголошується, що раніше Малруні працювала на телебаченні як ведуча та запрошений експерт. Зараз її звільнили з телеканалу CTV, а її шоу I do, Redo прибрали з ефіру. У заяві телеканалу зазначається, що позиція Малруні відрізняється від позиції керівництва і суперечить їх політиці рівності. Стилістка також позбулася роботи в популярному шоу Cityline. Телеканал ABC, який також співпрацював з Малруні, поки ще не оголосив свого рішення.

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко виправдала домашнє насильство і потрапила в скандал. Через висловлювання дівчина втратила великі контракти і стала жертвою цькування в соціальних мережах.

До цього повідомлялося, що Меган Маркл гнівно висловилася про ситуацію в США.

Також ми писали, що син принца Гаррі та Меган Маркл здивував несподіваною витівкою.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Киселева Анна

Теги Новини України скандалрасизмМеган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся