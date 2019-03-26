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Ситуація погіршилася: Світоліна зробила важливу заяву

STYLERПерсони    26.03.2019 - 22:06
Ситуація погіршилася: Світоліна зробила важливу заяву
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Світоліна поділилася інформацією щодо свого здоров'я

Еліна Світоліна, перша ракетка України, розповіла про стан свого здоров'я після 5 тижнів постійного болю в коліні. За її словами, ситуація значно погіршилася після тривалих матчів, і МРТ підтвердила найгірші побоювання. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Світоліна зазначила, що її команда робила все можливе, щоб вона менше відчувала біль і могла виходити на корт під час американської серії турнірів. Але зараз лікарі рекомендують їй зробити паузу і вилікувати цю травму.

"Я буду робити все від мене залежне, щоб прискорити процес відновлення і повернутися на корт у повній боєготовності. Хочу подякувати усім за любов та підтримку", - написала тенісистка.

Ситуація погіршилася: Світоліна зробила важливу заяву

Еліна Світоліна/Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Користувачі мережі також прокоментували заяву Світоліни.

"Швидкого одужання, а ми завжди будемо вболівати за тебе, Еліна! І дякуємо за українську мову в повідомленнях!";

"Здоров'я важливіше, ніж будь-які трофеї або матеріальні блага";

"Видужуй! Віримо в тебе і чекаємо нових перемог на кортах світу!";

"Слухай лікарів. Будь сильною! Теніс кращий з тобою, ніж без тебе! Ми будемо чекати!";

"Еліна, ми вас любимо, підтримуємо, вболіваємо! Швидкого одужання! Вірю, що скоро будете першою ракеткою світу";

"Дуже прикро. Травми це частина великого спорту. Краще добре вилікуйся і тільки потім повертайся. В якості прикладу Сімона Халеп, відмовилася від турнірів заради лікування і зараз демонструє чудовий теніс. Еліна, ми з тобою!";

"Якнайшвидшого одужання! Ми чекаємо тебе на корті з новими силами і в повній боєготовності. Щасти!"

"На жаль травми у великому спорті трапляються досить часто. Одужуйте! Вас люблять в Україні і не тільки!"

Нагадаємо, що Світоліна покине топ-5 світового рейтингу. Вище українки в списку піднімуться Бертенс і Плишкова.

Раніше повідомлялося про те, що українські тенісистки на Miami Open показали найгірший результат в сезоні.

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