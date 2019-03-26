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Ситуация ухудшилась: Свитолина сделала важное заявление

STYLERПерсоны    26.03.2019 - 22:06
Ситуация ухудшилась: Свитолина сделала важное заявление
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Свитолина поделилась информацией касательно своего здоровья

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, рассказала о состоянии своего здоровья после 5 недель постоянной боли в колене. По ее словам, ситуация значительно ухудшилась после длительных матчей, и МРТ подтвердила худшие опасения. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Свитолина отметила, что ее команда делала все возможное, чтобы она меньше чувствовала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют ей сделать паузу и вылечить эту травму.

"Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку", - написала теннисистка.

Ситуация ухудшилась: Свитолина сделала важное заявление

Элина Свитолина/Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Пользователи сети также прокомментировали заявление Свитолины.

"Быстрого выздоровления, а мы всегда будем болеть за тебя, Элина! И спасибо за украинский язык в сообщениях!";

"Здоровье важнее, чем любые трофеи или материальные блага";

"Выздоравливай! Верим в тебя и ждем новых побед на кортах мира!";

"Слушай врачей. Будь сильная! Теннис лучший с тобой, чем без тебя! Мы будем ждать!";

"Элина, мы вас любим, поддерживаем, болеем! Быстрого выздоровления! Верю, что скоро будете первой ракеткой мира";

"Очень обидно. Травмы это часть большого спорта. Лучше хорошо вылечись и только потом возвращайся. В качестве примера Симона Халеп, отказалась от турниров ради лечения и сейчас демонстрирует великолепный теннис. Элина, мы с тобой!";

"Скорейшего выздоровления! Мы ждём тебя на корте с новыми силами и в полной боеготовности. Удачи!"

"К сожалению травмы в большом спорте случаются довольно часто. Выздоравливайте! Вас любят в Украине и не только!"

Напомним, что Свитолина покинет топ-5 мирового рейтинга. Выше украинки в списке поднимутся Бертенс и Плишкова.

Ранее сообщалось о том, что украинские теннисистки на Miami Open показали худший результат в сезоне.

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