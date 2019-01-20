Скільки заробляє Оля Полякова: продюсер назвав нечувану суму

Фото: Михайло Ясинський і Оля Полякова (РБК-Україна)

Михайло Ясинський повідомив, скільки артистка витратила грошей на її сольний концерт у київському Палаці спорту

Генеральний продюсер агентства Secret Service, яке займається продюсуванням топових українських артистів, Михайло Ясинський розповів про роботу з Олею Поляковою. Вже багато років артистка співпрацює з командою Ясинського. Днями на YouTube-каналі Young Business Club вийшло інтерв'ю з Михайлом Ясинським, в якому він розповів про те, скільки зірка витратила на гучне шоу у Палаці спорту та які гонорари у неї за приватний виступ.

26 жовтня в Києві відбувся сольник Полякової "Королева ночі". Під дахом Палацу спорту понад 9 тисяч глядачів змогли насолодитися грандіозним шоу. Скільки ж коштував цей концерт?

"Він коштує півмільйона доларів", - повідомив Михайло Ясинський.

Відео: Скільки заробляють зірки українського шоу-бізнесу? (YouTube/Young Business Club)

Як зізнався Ясинський, артист рівня Олі заробляє в рік $1 200 000 - 1 300 000.

"Бюджет його в рік становить 300-400 тис. доларів. Але треба мати на увазі, що іноді є знакові події, як такі великі шоу. Це нематеріальні активи, будемо так говорити. Це інвестиція в його імідж, в його образ, його статус. Це важливі речі, коли ти піднімаєш планку, яка повинна сказати: "Ти тут №1". Це визначає і подальшу математику, яка конвертується вже в корпоративних виступах і касових концертах", - зазначив продюсер.

Фото: Михайло Ясинський і Оля Полякова (РБК-Україна)

Ясинський пояснив, звідки така нечувана сума заробітку.

"Джерела доходу – це концерти, які можна розділити на три типи: касові, корпоративні та приватні. Важлива частина доходу - це роялті. Ринок авторських прав - найскладніша і найскандальніша частина нашого бізнесу в Україні та найбільш прибуткова у всьому світі, крім України", - додав він.

Також він зазначив окрему статтю доходу - це спонсорство, в яке входить різноманітна реклама.

На питання, скільки ж коштує приватний концерт Олі Полякової, Ясинський дав не зовсім точну відповідь.

"20-30 тисяч доларів", - сказав він.

Також Ясинський розповів, як окупилося півмільйонне шоу Полякової у Палаці спорту.

"Це шоу повернуло собі 80% бюджету. Але ви повинні чітко розуміти, що це шоу не було самостійним бізнесом. Це шоу буде кататися в Україні 1,5-2 роки. Ми його повторимо 26 жовтня 2019 року", - зазначив продюсер.

Він розповів, на що саме витрачалися 500 тисяч доларів.

"Це оренда техніки: світла, звуку, робота персоналу. І є речі, які ти вкладаєш на майбутнє. Це костюми, декорації, музичний матеріал", - підсумував Ясинський.

Нагадаємо, раніше ми публікували 11 ефектних образів Олі Полякової, які вона продемонструвала на концерті у Палаці спорту.

Також раніше Полякова вже відповідала на питання, скільки витратила на сольне шоу. За словами Олі, вона тривалий час відкладала гроші, але точну суму не назвала.