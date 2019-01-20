Сколько зарабатывает Оля Полякова: продюсер назвал баснословную сумму

Фото: Михаил Ясинский и Оля Полякова (РБК-Украина)

Михаил Ясинский сообщил, сколько артистка потратила денег на ее сольный концерт в киевском Дворце спорта

Генеральный продюсер агентства Secret Service, которое занимается продюсированием топовых украинских артистов, Михаил Ясинский рассказал о работе с Олей Поляковой. Уже много лет артистка сотрудничает с командой Ясинского. На днях на YouTube-канале Young Business Club вышло интервью с Михаилом Ясинским, в котором он рассказал о том, сколько звезда потратила на нашумевшее шоу во Дворце спорта и какие гонорары у нее за частное выступление.

26 октября в Киеве отгремел сольник Поляковой "Королева ночи". Под крышей Дворца спорта свыше 9 тысяч зрителей смогли насладиться грандиозным шоу. Сколько же стоил этот концерт?

"Он стоит полмиллиона долларов", - сообщил Михаил Ясинский.

Видео: Сколько зарабатывают звезды украинского шоу-бизнеса? (YouTube/Young Business Club)

Как признался Ясинский, артист уровня Оли зарабатывает в год $1 200 000 - 1 300 000.

"Бюджет его в год составляет 300-400 тыс. долларов. Но надо иметь ввиду, что иногда есть знаковые события, как такие большие шоу. Это нематериальные активы, будем так говорить. Это инвестиция в его имидж, в его образ, в его статус. Это важные вещи, когда ты поднимаешь планку, которая должна сказать: "Ты здесь №1". Это определяет и дальнейшую математику, которая конвертируется уже в корпоративных выступлениях и кассовых концертах", - отметил продюсер.

Фото: Михаил Ясинский и Оля Полякова (РБК-Украина)

Ясинский пояснил, откуда такая баснословная сумма заработка.

"Источники дохода – это концерты, которые можно разделить на три типа: кассовые, корпоративные и частные. Важная часть дохода - это роялти. Рынок авторских прав - самая сложная и самая скандальная часть нашего бизнеса в Украине и наиболее прибыльная во всем мире, кроме Украины", - добавил он.

Также он отметил отдельную статью дохода - это спонсорство, в которое входит различная реклама.

На вопрос, сколько же стоит частный концерт Оли Поляковой, Ясинский дал не совсем точный ответ.

"20-30 тысяч долларов", - сказал он.

Также Ясинский рассказал, как окупилось полумиллионное шоу Поляковой во Дворце спорта.

"Это шоу вернуло себе 80% бюджета. Но вы должны четко понимать, что это шоу не было самостоятельным бизнесом. Это шоу будет кататься в Украине 1,5-2 года. Мы его повторим 26 октября 2019 года", - отметил продюсер.

Он рассказал, на что именно потратились 500 тысяч долларов.

"Это аренда техники: света, звука, работа персонала. И есть вещи, которые ты вкладываешь на будущее. Это костюмы, декорации, музыкальный материал", - подытожил Ясинский.

Напомним, ранее мы публиковали 11 эффектных образов Оли Поляковой, которые она продемонстрировала на концерте во Дворце спорта.

Также ранее Полякова уже отвечала на вопрос, сколько потратила на сольное шоу. По словам Оли, она долгое время откладывала деньги, но точную сумму не назвала.