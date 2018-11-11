Помер президент Comic Con

Фото: Хрест (Соколовська Інна/УНІАН)

У чоловіка був рак мозку

У неділю, 11 листопада, у Сполучених Штатах стало відомо про загибель президента міжнародного фестивалю Comic Con Джон Роджерс. Про це йдеться на сайт фестивалю.

"З глибоким жалем повідомляємо про смерть Джона Роджерса, президента Комік-Кон. Він помер в суботу, 10 листопада 2018 року, внаслідок ускладнень від глиобластоми, агресивної форма раку мозку. Як наш найдовший чинний президент, вперше обраний у 1986 році переобраний кожен рік з тих пір, термін перебування Джона бачив, що Comic-Con виріс із вибраного зборів шанувальників до найбільшої і найбільш рестижной конвенції такого роду в світі", - йдеться в повідомленні.

Більш того, в Comic Con також уточнили, що чоловік залишилося безліч родичів.

"У Джона Роджерса залишилася дружина Джанет Тейт, сестра Барбара, і його брат Девід. Замість квітів родина пропонує пожертви Американській асоціації пухлин мозку або Американського союзу громадянських свобод", - наголошується в тексті повідомлення.

Нагадаємо, в Києві пройшов фестиваль Comic Con 2018. Більшість учасників перевоплотилось в найбільш упізнаваних героїв фільмів і анімації. Учасники здивували яскравими образами героїв кінофільму "Дедпул", "Загін самогубців", персонажами японських анимационнх фільмів, втіленнями історичних персоналій та інших популярних образів.

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