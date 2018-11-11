Скончался президент Comic Con

Фото: Крест (Соколовская Инна/УНИАН)

У мужчины был рак мозга

В воскресенье, 11 ноября, в Соединенных Штатах стало известно о гибели президента международного фестиваля Comic Con Джон Роджерс. Об этом говорится на сайте фестиваля.

"С глубоким сожалением сообщаем о смерти Джона Роджерса, президента Комик-Кон. Он скончался в субботу, 10 ноября 2018 года, в результате осложнений от глиобластома, агрессивная форма рака мозга. Как наш самый длинный действующий президент, впервые избранный в 1986 году и переизбранный каждый год с тех пор, срок пребывания Джона видел, что Comic-Con вырос из избранного собрания поклонников до крупнейшей и самой рестижной конвенции такого рода в мире", - говорится в сообщении.

Более того, в Comic Con также уточнили, что у мужчина осталось множество родственников.

"У Джона Роджерса осталась жена Джанет Тэйт, сестра Барбара, и его брат Дэвид. Вместо цветов семья предлагает пожертвования Американской ассоциации опухолей мозга или Американскому союзу гражданских свобод", - подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, в Киеве прошел фестиваль Comic Con 2018. Большинство участников перевоплотилось в наиболее узнаваемых героев фильмов и анимации. Участники удивили яркими образами героев кинофильма "Дедпул", "Отряд самоубийц", персонажами японских анимационнх фильмов, воплощениями исторических персоналий и других популярных образов.

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