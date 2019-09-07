Сльози, емоції переповнюють: українські політв'язні повернулися додому

Обмін полоненими – бурхлива реакція мережі на повернення політв'язнів (фото: РБК-Україна)

У мережі розповідають про бурхливих емоціях, пов'язаних з поверненням військовополонених та політв'язнів

У суботу, 7 вересня, за договором обміну полоненими між Україною і Росією, на територію нашої країни вперше за довгий час ступили військовополонені моряки і політв'язні, в тому числі український режисер Олег Сенцов. У мережі з'явилося безліч фотографій і відео з моменту посадки літака, інтерв'ю з родичами політв'язнів та привітання героїв в Україні. У соціальній мережі Facebook під публікаціями в співтоваристві РБК-Україна українці щиро радіють ще одну перемогу в гібридній війні з Росією.

Обмін полоненими – бурхлива реакція мережі на повернення політв'язнів (фото: РБК-Україна)

В рамках великого обміну полоненими з Російською Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. В аеропорту звільнених українців зустрічають їх родичі, преса, президент України Володимир Зеленський, голова Служби безпеки України Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков.

Так, в рамках обміну в Україну повернулися:

Роман Сущенко. Олег Сенцов. Олександр Кольченко. Володимир Балух. Станіслав Клих. Микола Карпюк. Олексій Сизонович. Павло Гриб. Едем Бекіров. Євген Панів. Артур Панів. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ". Юрій Без'язичний, моторист-електрик. Андрій Артеменко, старший комендор. Андрій Эйдер, комендор-сигнальник. Богдан Головаш, випускник ИВМС. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування. Василь Сорока, капітан, який перебував на борту МБАК "Бердянськ". Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь". В'ячеслав Зінченко, комендор-сигнальник. Сергій Цибизов, комендор-сигнальник. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини - начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування. Владислав Костишин, випускник ИВМС. Андрій Опрыско, моторист-електрик МБАК "Вишгород". Андрій Драч, капітан, що знаходилися на борту МБАК "Нікополь". Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу". Михайло Власюк, моторист-електрик. Віктор Беспальченко, комендор. Володимир Терещенко, комендор. Євген Семидоцький, марсово. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону. Володимир Варимез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення. Сергій Чулиба, командир відділення мотористів НКА "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої г/т роти морського командування.

Мережа буквально вибухнула радісними коментарями щодо повернення українських військовополонених:

Хлопці! Вітаємо всіх з поверненням додому! Міцного Вам здоров'я!!!

Слава Богу.

Ура! Дякую нашому ПРЕЗЕДЕНТУ, що він виконує свої обіцянки! Радість переповнює.

Слава богу.

Слава Богу, спасибі всім, хто брав участь в обміні. Здоров'я всім нашим, переповнюють емоції, сльози душать і величезна радість за наших. Щастя вам і вашим родинам, ви це заслужили як ніхто інший!

Ура!!! Дивлюся, сльози, емоції переповнюють.

Слава Богу. Здоров'я Вам.

Слава Богу!!! Емоції переповнюють. Ми дуже пишаємося нашими хлопцями. Вони хоч і пройшли пекло в російських тюрмах, але не зламалися. Щастя і здоров'я, наші дорогі українці.

Вітаю всіх дочекалися рідних і близьких, це перемога, дякуємо президента, він молодець!

Це велика радість!

Заради таких хвилин, коли діти зустрічають своїх тат, а мами синів, хай відпустять хоч сто Цимахів))))))))) без сліз неможливо дивитися)))

Це радість, але багато сидять в Сімферополі.

Сиджу і плачу. Слава Богу.

Обмін полоненими – бурхлива реакція мережі на повернення політв'язнів (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше з'явився список учасників обміну полоненими, яких Україна видала Росії. Зазначалося, що в списку немає Кирила Вишинського і Володимира Цемаха. Російські ЗМІ підкреслювали, що в списку присутні лише 12 громадян РФ.