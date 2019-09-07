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Слезы, эмоции переполняют: украинские политзаключенные вернулись домой

STYLERПерсоны    07.09.2019 - 15:19
Слезы, эмоции переполняют: украинские политзаключенные вернулись домой
Обмен пленными – бурная реакция сети на возвращение политзаключенных (фото: РБК-Украина)

В сети рассказывают о бурных эмоциях, связанных с возвращением военнопленных и политзаключенных

В субботу, 7 сентября, по договору обмена пленными между Украиной и Россией, на территорию нашей страны впервые за долгое время ступили военнопленные моряки и политзаключенные, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов. В сети появилось множество фотографий и видео с момента посадки самолета, интервью с родственниками политзаключенных и приветствие героев в Украине. В социальной сети Facebook под публикациями в сообществе РБК-Украина украинцы искренне радуются еще одной победе в гибридной войне с Россией.

Обмен пленными – бурная реакция сети на возвращение политзаключенных (фото: РБК-Украина)

В рамках большого обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. В аэропорту освобожденных украинцев встречают их родственники, пресса, президент Украины Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.

Так, в рамках обмена в Украину вернулись:

  1. Роман Сущенко.
  2. Олег Сенцов.
  3. Александр Кольченко.
  4. Владимир Балух.
  5. Станислав Клых.
  6. Николай Карпюк.
  7. Алексей Сизонович.
  8. Павел Гриб.
  9. Эдем Бекиров.
  10. Евгений Панов.
  11. Артур Панов.
  12. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".
  13. Юрий Безъязычный, моторист-электрик.
  14. Андрей Артеменко, старший комендор.
  15. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.
  16. Богдан Головаш, выпускник ИВМС.
  17. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
  18. Василий Сорока, капитан, находившийся на борту МБАК "Бердянск".
  19. Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".
  20. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.
  21. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.
  22. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
  23. Владислав Костышин, выпускник ИВМС.
  24. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".
  25. Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".
  26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".
  27. Михаил Власюк, моторист-электрик.
  28. Виктор Беспальченко, комендор.
  29. Владимир Терещенко, комендор.
  30. Евгений Семидоцкий, марсовый.
  31. Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
  32. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
  33. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
  34. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.
  35. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.

Сеть буквально взорвалась радостными комментариями относительно возвращения украинских военнопленных:

  • Ребята! Поздравляем всех с возвращением домой! Крепкого Вам здоровья!!!
  • Слава Богу.
  • Ура! Благодарю нашего ПРЕЗЕДЕНТА, что он выполняет свои обещания! Радость переполняет.
  • Слава богу.
  • Слава Богу, спасибо всем, кто участвовал в обмене. Здоровья всем нашим, эмоции переполняют, слезы душат и огромная радость за наших. Счастья вам и вашим семьям, вы это заслужили как никто д ручной!
  • Ура!!! Смотрю, слезы, эмоции переполняют.
  • Слава Богу. Здоровья Вам.
  • Слава Богу!!! Эмоции переполняют. Мы очень гордимся нашими ребятами. Они хоть и прошли ад в русских тюрьмах, но не сломались. Счастья и здоровья наши дорогие украинцы.
  • Поздравляю всех дождавшихся родных и близких, это победа, благодарим президента, он молодец!
  • Это большая радость!
  • Ради таких минут, когда детки встречают своих пап, а мамы сыновей, пусть отпустят хоть сто Цимахов))))))))) без слез невозможно смотреть)))
  • Это радость, но много сидят в Симферополе.
  • Сижу и плачу. Слава Богу.

Обмен пленными – бурная реакция сети на возвращение политзаключенных (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)

Напомним, ранее появился список участников обмена пленными, которых Украина выдала России. Отмечалось, что в списке нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Российские СМИ подчеркивали, что в списке присутствуют лишь 12 граждан РФ.

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