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Сльози на очах: українські політики зворушливо привітали з Днем матері

STYLERПерсони    12.05.2019 - 14:29
Сльози на очах: українські політики зворушливо привітали з Днем матері
Міжнародний день матері – зворушливі привітання українських політиків (колаж РБК-Україна)

Міжнародний день матері в 2019 році святкується 12 травня

Міжнародний день матері – свято, з яким прийнято вітати всіх тих, хто подарував життя. Як правило, українці дарують символічні або корисні подарунки своїм матерям. До привітань приєдналися й українські політики, які зворушливо привітали своїх мам в соціальних мережах.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в це свято згадав свою матір і опублікував дитяче фото.

"Минуло 19 років. Мені тебе дуже не вистачає, МАМО..." – написав прем'єр.

Сльози на очах: українські політики зворушливо привітали з Днем матері

Міжнародний день матері – зворушливі поздоровлення українських політиків (фото: facebook.com/volodymyrgroysman)

Перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко привітала свою матір Facebook і теж підкріпила до посту спільне фото.

"У День матері спасибі моїй мамі за мудрість і терпіння. Хочу бути для моїх дітей кращим другом", – написала Геращенко.

Сльози на очах: українські політики зворушливо привітали з Днем матері

Міжнародний день матері – зворушливі поздоровлення українських політиків (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)

Лідер Радикальної Олег Ляшко на своїй сторінці в Facebook опублікував відеозвернення, в якому закликав українців привітати своїх мам зі святом.

Міжнародний день матері – зворушливі поздоровлення українських політиків (відео: facebook.com/O.Liashko)

Президент України Петро Порошенко привітав з Днем матері усіх українських жінок. Його привітання опубліковано на сторінці голови держави в Facebook.

"Ця безмежна та жертовна любов, яку материнське серце дарує дитині – найсильніше почуття на землі. І ніщо не може перевершити цю Господом любов!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які подарунки українці дарують своїм мамам у День матері.

Раніше ми писали про головні звичаї і традиції Міжнародного дня матері в Україні.

Також ми публікували добірку топ-7 подарунків до народження малюка, які вже отримали Меган Маркл і принц Гаррі.

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