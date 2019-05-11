Несподівано: що купують українці до дня матері

Міжнародний день матері– що дарують в Україні (колаж РБК-Україна)

Міжнародний день матері в 2019 році святкується 12 травня

Міжнародний день матері в Україні святкується з невеликим розмахом. Стало відомо, які готують подарунки українці своїм матерям і скільки вони готові витратити на подарунок. Про це розповідає "Сегодня".

Святкування Дня матері в цьому році випало на 12 травня. До цього дня з прилавків магазинів почали зникати окремі види товарів. Продавці кажуть, що перед Днем матері зростає попит на все, що можна подарувати. У лідерах серед подарунків опитаних - квіти. Далі в рейтингу стоїть посуд і елементи декору. Щоб догодити таким подарунком, варто знати, принаймні, улюблений колір мами.

За словами продавця магазину подарунків, люди часто обирають вази, сервізи, посуд, пледи, різні аксесуари для кухні та ванної. Ціни на такі презенти - від 400 до 1500 гривень. Стільки ж треба віддати за якісну косметику. Квіти обійдуться в два рази дешевше. Також гарним сюрпризом буде запрошення в ресторан або похід в салон краси.

Міжнародний день матері– що дарують в Україні (ілюстративне фото)

Найдорожчі подарунки – ювелірні вироби, мінімальна ціна – кілька сотень гривень.

"Якщо брати мінімально, це може бути символічний браслет з червоною ниткою як оберіг", – розповідає продавець Жанна Лисиця.

Ціни на прикраси можуть досягати декількох тисяч гривень, але самі матері кажуть, що найдорожчий подарунок – це увага.

Нагадаємо, що раніше ми писали про головні звичаяї і традиції Міжнародного дня матері в Україні.

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