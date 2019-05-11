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Неожиданно: что покупают украинцы ко дню матери

STYLERЖизнь    11.05.2019 - 21:10
Неожиданно: что покупают украинцы ко дню матери
Международный день матери– что дарят в Украине (коллаж РБК-Украина)

Международный день матери в 2019 году празднуется 12 мая

Международный день матери в Украине празднуется с небольшим размахом. Стало известно, какие подарки готовят украинцы своим матерям и сколько они готовы потратить на подарок. Об этом рассказывает "Сегодня".

Празднование Дня матери в этом году выпало на 12 мая. К этому дню с прилавков магазинов стали пропадать отдельные виды товаров. Продавцы говорят, что перед Днем матери растет спрос на все, что можно подарить. В лидерах среди подарков в опрошенных - цветы. Далее в рейтинге стоит посуда и элементы декора. Чтобы угодить таким подарком, стоит знать, по крайней мере, любимый цвет мамы.

По словам продавца магазина подарков, люди часто выбирают вазы, сервизы, посуду, пледы, разные аксессуары для кухни и ванной. Цены на такие презенты - от 400 до 1500 гривен. Столько же нужно отдать за качественную косметику. Цветы обойдутся в два раза дешевле. Также хорошим сюрпризом будет приглашение в ресторан или поход в салон красоты.

Неожиданно: что покупают украинцы ко дню матери

Международный день матери– что дарят в Украине (иллюстративное фото)

Самые дорогие подарки – ювелирные изделия, минимальная цена – несколько сотен гривен.

"Если брать минимально, это может быть символичный браслет с красной нитью как оберег", – рассказывает продавец Жанна Лиса.

Цены на украшения могут достигать нескольких тысяч гривен, но сами матери говорят, что самый дорогой подарок – это внимание.

Напомним, что ранее мы писали о главных обычаях и традициях Международного дня матери в Украине.

Также мы публиковали подборку топ-7 подарков к рождению малыша, которые уже получили Меган Маркл и принц Гарри.

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