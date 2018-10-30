"Змайстрував лавку, ще два столи на підході": актор "Дизель шоу" після жахливої ДТП проходить реабілітацію

У коментарях до повідомлення шанувальники закликають шоумена скоріше одужувати
Після страшної аварії, що забрала життя актриси студії "Дизель шоу" Марини Поплавської, інші учасники комедійного колективу перенесли всі осінні гастролі з причин стану здоров'я та необхідність реабілітації. У мережі з'явилося перше фото одного з шоуменів - Олександра Бережок, знімок якого опублікувала дружина актора Олена у своєму Instagram.
"Наш тато на два місяці в домашньому режимі. Ось змайстрував лавку, ще два столи на підході", – підписала вона фото.
Скрін: instagram.com/erohina_ya
У коментарях до повідомлення підписники закликають Олександра скоріше одужувати та радять акторові збрити бороду...
"Скажу Єгору, щоб небезпечну бритву взяв з собою. Бородень в руки майстру! Терміново";
"Машуля, це точно! Нехай візьме, потрібно привести Сашу в порядок";
"Саня - тримайся!";
"Саша, одужуй скоріше"...
Скрін: instagram.com/erohina_ya
Раніше ми писали про те, що організатори "Дизель шоу" показали своїм фанатам міні-фільм, присвячений загиблій в ДТП актрисі Марині Поплавській.
Також українцям показали неопубліковані раніше інтерв'ю з Мариною Поплавською.
Як повідомлялося раніше, один з акторів студії "Дизель шоу" після трагічного ДТП на трасі Київ – Львів заявив про рішення залишити проект.
Відео: РБК-Україна