"Змайстрував лавку, ще два столи на підході": актор "Дизель шоу" після жахливої ДТП проходить реабілітацію

Фото: колаж РБК-Україна

У коментарях до повідомлення шанувальники закликають шоумена скоріше одужувати

Після страшної аварії, що забрала життя актриси студії "Дизель шоу" Марини Поплавської, інші учасники комедійного колективу перенесли всі осінні гастролі з причин стану здоров'я та необхідність реабілітації. У мережі з'явилося перше фото одного з шоуменів - Олександра Бережок, знімок якого опублікувала дружина актора Олена у своєму Instagram.

"Наш тато на два місяці в домашньому режимі. Ось змайстрував лавку, ще два столи на підході", – підписала вона фото.

Скрін: instagram.com/erohina_ya

У коментарях до повідомлення підписники закликають Олександра скоріше одужувати та радять акторові збрити бороду...

"Скажу Єгору, щоб небезпечну бритву взяв з собою. Бородень в руки майстру! Терміново";

"Машуля, це точно! Нехай візьме, потрібно привести Сашу в порядок";

"Саня - тримайся!";

"Саша, одужуй скоріше"...

Скрін: instagram.com/erohina_ya

Раніше ми писали про те, що організатори "Дизель шоу" показали своїм фанатам міні-фільм, присвячений загиблій в ДТП актрисі Марині Поплавській.

Також українцям показали неопубліковані раніше інтерв'ю з Мариною Поплавською.

Як повідомлялося раніше, один з акторів студії "Дизель шоу" після трагічного ДТП на трасі Київ – Львів заявив про рішення залишити проект.

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Відео: РБК-Україна