"Смастерил скамейку, еще два стола на подходе": актер "Дизель шоу" после жуткого ДТП проходит реабилитацию

Фото: коллаж РБК-Украина

В комментариях к сообщению поклонники призывают шоумена поскорее поправляться

После страшной аварии, унесшей жизнь актрисы студии "Дизель шоу" Марины Поплавской, другие участники комедийного коллектива перенесли все осенние гастроли по причине состояния здоровья и необходимости реабилитации. В сети появилось первое фото одного из шоуменов - Александра Бережок, снимок которого опубликовала супруга актера Алена в своем Instagram.

"Наш папа на два месяца в домашнем режиме. Вот смастерил скамейку, еще два стола на подходе", – подписала она фото.

Скрин: instagram.com/erohina_ya

В комментариях к сообщению подписчики призывают Александра поскорее поправляться и советуют актеру сбрить бороду...

"Скажу Егору, чтобы опасную бритву взял с собой. Бородень в руки мастеру! Срочно";

"Машуля, это точно! Пусть возьмет, нужно привести Сашу в порядок";

"Саня- держись!";

"Саша, поправляйся поскорее"...

Скрин: instagram.com/erohina_ya

Ранее мы писали о том, что организаторы "Дизель шоу" показали своим фанатам мини-фильм, посвященный погибшей в ДТП актрисе Марине Поплавской.

Также украинцам показали неопубликованное ранее интервью с Мариной Поплавской.

Как сообщалось ранее, один из актеров студии "Дизель шоу" после трагического ДТП на трассе Киев – Львов заявил о решении покинуть проект.

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Видео: РБК-Украина