Змінив прописку: Депардьє вирішив продавати їжу в Новосибірську

Фото: колаж РБК-Україна

Візит французького актора у Новосибірськ триватиме чотири дні

Відомий французький актор Жерар Депардьє, який вже має реєстрацію у російському Саранську, отримав нову прописку в Новосибірську. Про це повідомила представник актора Юлія Мосман, передає rbc.ru.

За її словами, в Новосибірську актор планує запустити в бізнес, пов'язаний з продажем продуктів харчування. Крім того, Депардьє задумав зняти разом з російським федеральним "Першим каналом" документальний фільм про місто.

Також Мосман додала, що рішення поміняти прописку в Саранську на прописку в Новосибірську Депардьє прийняв у зв'язку з вигідним географічним положенням останнього.

Як повідомлялося раніше, влітку 22-річна французька актриса і танцівниця висунула проти Депардьє звинувачення в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні.

Нагадаємо, що Депардьє також має паспорт почесного мордовця. На пропозицію, раніше надійшла від керівництва республіки, очолити місцеве Міністерство культури, актор відповів відмовою. Також акторові пропонували роботу в драмтеатрі у Тюмені.

Також ми писали про те, що в минулому році Депардьє відсудив у росіянки - московської підприємниці - півмільйона рублів.

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Відео: РБК-Україна