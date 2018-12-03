Сменил прописку: Депардье решил продавать еду в Новосибирске 

Фото: коллаж РБК-Украина

Визит французского актера в Новосибирск продлится четыре дня

Известный французский актер Жерар Депардье, который уже имеет регистрацию в российском Саранске, получил новую прописку в Новосибирске. Об этом сообщила представитель актера Юлия Мосман, передает rbc.ru.

По ее словам, в Новосибирске актер планирует запустить в бизнес, связанный с продажей продуктов питания. Кроме того, Депардье задумал снять вместе с российским федеральным "Первым каналом" документальный фильм о городе.

Также Мосман добавила, что решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске Депардье принял в связи с выгодным географическим положением последнего.

Как сообщалось ранее, этим летом 22-летняя французская актриса и танцовщица выдвинула против Депардье обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Напомним, что Депардье также имеет паспорт почетного мордовца. На предложение, ранее поступившее от руководства республики, возглавить местное Министерство культуры, актер ответил отказом. Также актеру предлагали работу в драмтеатре в Тюмени.

Также мы писали о том, что в прошлом году Депардье отсудил у россиянки - московской предпринимательницы - полмиллиона рублей.

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Видео: РБК-Украина