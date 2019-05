Смерть вокаліста The Prodigy: розслідування не підтвердило суїцид

Кіт Флінт з групи The Prodigy помер 4 березня

Кіт Флінт міг померти через змішування кокаїну, кодеїну і алкоголю - їх виявили у крові музиканта. При цьому залишається неясним, чи вживав він цю небезпечну "суміш", аби покінчити з життям. За словами старшого коронера Ессекса Керолайн Бізлі-Мюррей, доказів про скоєння самогубства 49-річним вокалістом культової британської групи The Prodigy недостатньо, передає The Sun.

Таким чином вердикт залишився відкритим.

Зазначимо, що кокаїн, кодеїн і алкоголь при тривалому використанні може призвести до летального результату.

Бізлі-Мюррей припустила, що музикант міг просто "балуватися, і все пішло жахливо неправильно".

Кіт Флінт (робота Joe Nebula / twitter.com/the_prodigy)

Вона також знайшла недостатньо доказів того, що його смерть була нещасним випадком.

"Ми ніколи не дізнаємося точно, що в нього на думці відбувалося в той день", - визнала коронер.

Кіт Флінт з групи The Prodigy помер 4 березня (instagram.com/theprodigyofficial)

Додамо, що музиканти The Prodigy 7 травня опублікували в Twitter повідомлення із закликом для страждаючих депресією, наркозалежністю або суїцидальними думками не мучитися мовчки.

It has been a tough time for everyone over the last few weeks since Keef's passing. If you are struggling with depression, addiction or the impact of suicide, please do not suffer in silence. The Prodigy fully support the campaign to improve mental health for all... (1/2) pic.twitter.com/HjDX6Z0EGa