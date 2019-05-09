Смерть вокаліста The Prodigy: розслідування не підтвердило суїцид

Фото: Кіт Флінт (instagram.com/theprodigyofficial)

Кіт Флінт з групи The Prodigy помер 4 березня

Кіт Флінт міг померти через змішування кокаїну, кодеїну і алкоголю - їх виявили у крові музиканта. При цьому залишається неясним, чи вживав він цю небезпечну "суміш", аби покінчити з життям. За словами старшого коронера Ессекса Керолайн Бізлі-Мюррей, доказів про скоєння самогубства 49-річним вокалістом культової британської групи The Prodigy недостатньо, передає The Sun.

Таким чином вердикт залишився відкритим.

Зазначимо, що кокаїн, кодеїн і алкоголь при тривалому використанні може призвести до летального результату.

Бізлі-Мюррей припустила, що музикант міг просто "балуватися, і все пішло жахливо неправильно".

Кіт Флінт (робота Joe Nebula / twitter.com/the_prodigy)

Вона також знайшла недостатньо доказів того, що його смерть була нещасним випадком.

"Ми ніколи не дізнаємося точно, що в нього на думці відбувалося в той день", - визнала коронер.

Кіт Флінт з групи The Prodigy помер 4 березня (instagram.com/theprodigyofficial)

Додамо, що музиканти The Prodigy 7 травня опублікували в Twitter повідомлення із закликом для страждаючих депресією, наркозалежністю або суїцидальними думками не мучитися мовчки.

It has been a tough time for everyone over the last few weeks since Keef's passing. If you are struggling with depression, addiction or the impact of suicide, please do not suffer in silence. The Prodigy fully support the campaign to improve mental health for all... (1/2) pic.twitter.com/HjDX6Z0EGa — The Prodigy (@the_prodigy) 7 мая 2019 г.

Фото: twitter.com/the_prodigy

Кіт Флінт народився 17 вересня 1969 року. В кінці 1980-х майбутня ікона електронної музики зустрів ді-джея Ліама Хоулетта. Пізніше їхня дружба переросла в те, що вони утворили колектив The Prodigy.

Цікаво, що з самого початку участі в групі Флінт був просто танцюристом. Але в 1996 році на пісні "Firestarter" він вперше проявив себе як вокаліст. А в кліпі на цю пісню Кіт з'явився в образі, який став не тільки його фірмовою фішкою, але і маркою всього The Prodigy. Після мегауспіху альбому "The Fat of the Land" Флінт став фактично обличчям групи.

Кіт Флінт (instagram.com/theprodigyofficial)

Крім музики Кіт активно займався мотокросом і навіть виграв British Superbike Championship. Також був власником бару The Leather Bottle в містечку Пліши.

Флінт був одружений на телеведучій Гейл Портер (пара розлучилася в 2000 році). Після цього він одружився з японським діджеєм Маюмі Кай.

Кіт Флінт (instagram.com/theprodigyofficial)

Як повідомлялося, Кіт Флінт помер 4 березня 2019 року. Тіло вокаліста британської рейв-групи The Prodigy знайшли у його власному будинку в Данмоу. Пізніше його колеги розповіли, що артист покінчив життя самогубством.

Після трагедії музиканти The Prodigy ухвалили рішення скасувати всі концерти. В тому числі і виступ на фестивалі UPark 2019 у липні в Києві.