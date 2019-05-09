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Смерть вокалиста The Prodigy: расследование не подтвердило суицид

STYLERПерсоны    09.05.2019 - 17:09
Смерть вокалиста The Prodigy: расследование не подтвердило суицид
Фото: Кит Флинт (instagram.com/theprodigyofficial)

Кит Флинт из группы The Prodigy умер 4 марта

Кит Флинт мог умереть из-за смешивания кокаина, кодеина и алкоголя - их обнаружили в крови музыканта. При этом остается неясным, употреблял ли он эту опасную "смесь", чтобы покончить с собой. По словам старшего коронера Эссекса Кэролайн Бизли-Мюррей, доказательств о совершении самоубийства 49-летним вокалистом культовой британской группы The Prodigy недостаточно, передает The Sun.

Таким образом вердикт остался открытым.

Отметим, что кокаин, кодеин и алкоголь при длительном использовании может привести к летальному исходу. 

Бизли-Мюррей предположила, что музыкант мог просто "баловаться, и все пошло ужасно неправильно". 

Смерть вокалиста The Prodigy: расследование не подтвердило суицид

Кит Флинт (работа Joe Nebula / twitter.com/the_prodigy)

Она также нашла недостаточно доказательств того, что его смерть была несчастным случаем.

"Мы никогда не узнаем точно, что у него на уме происходило в тот день", - признала коронер.

Смерть вокалиста The Prodigy: расследование не подтвердило суицид

Кит Флинт из группы The Prodigy умер 4 марта (instagram.com/theprodigyofficial)

Добавим, что музыканты The Prodigy 7 мая опубликовали в Twitter сообщение с призывом для страдающих депрессией, наркозависимостью или суицидальными мыслями не мучиться молча.

Фото: twitter.com/the_prodigy

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года. В конце 1980-х будущая икона электронной музыки встретил ди-джея Лиама Хоулетта. Позже их дружба переросла в то, что они образовали коллектив The Prodigy.

Интересно, что с самого начала участия в группе Флинт был просто танцором. Но в 1996 году на песне "Firestarter" он впервые проявил себя как вокалист. А в клипе на эту песню Кит появился в образе, который стал не только его  фирменной фишкой, но и маркой всего The Prodigy. После мегауспеха альбома "The Fat of the Land" Флинт став фактически лицом группы.

Смерть вокалиста The Prodigy: расследование не подтвердило суицид

Кит Флинт (instagram.com/theprodigyofficial)

Помимо музыки Кит активно занимался мотокроссом и даже выиграл British Superbike Championship. Также был владельцем бара The Leather Bottle в городке Плеши.

Флинт был женат на телеведущей Гейл Портер (пара рассталась в 2000 году). После этого он поженился с японским диджеем Маюми Кай. 

Смерть вокалиста The Prodigy: расследование не подтвердило суицид

Кит Флинт (instagram.com/theprodigyofficial)

Как сообщалось, Кит Флинт умер в 4 марта 2019 года. Тело вокалиста британской рейв-группы The Prodigy нашли в его собственном доме в Данмоу. Позже его коллеги рассказали, что артист покончил жизнь самоубийством.

После трагедии музыканты The Prodigy приняли решение отменить все концерты. В том числе и выступление на фестивале UPark 2019 в июле в Киеве. 

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