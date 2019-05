Смерть вокалиста The Prodigy: расследование не подтвердило суицид

Кит Флинт из группы The Prodigy умер 4 марта

Кит Флинт мог умереть из-за смешивания кокаина, кодеина и алкоголя - их обнаружили в крови музыканта. При этом остается неясным, употреблял ли он эту опасную "смесь", чтобы покончить с собой. По словам старшего коронера Эссекса Кэролайн Бизли-Мюррей, доказательств о совершении самоубийства 49-летним вокалистом культовой британской группы The Prodigy недостаточно, передает The Sun.

Таким образом вердикт остался открытым.

Отметим, что кокаин, кодеин и алкоголь при длительном использовании может привести к летальному исходу.

Бизли-Мюррей предположила, что музыкант мог просто "баловаться, и все пошло ужасно неправильно".

Кит Флинт (работа Joe Nebula / twitter.com/the_prodigy)

Она также нашла недостаточно доказательств того, что его смерть была несчастным случаем.

"Мы никогда не узнаем точно, что у него на уме происходило в тот день", - признала коронер.

Кит Флинт из группы The Prodigy умер 4 марта (instagram.com/theprodigyofficial)

Добавим, что музыканты The Prodigy 7 мая опубликовали в Twitter сообщение с призывом для страдающих депрессией, наркозависимостью или суицидальными мыслями не мучиться молча.

It has been a tough time for everyone over the last few weeks since Keef's passing. If you are struggling with depression, addiction or the impact of suicide, please do not suffer in silence. The Prodigy fully support the campaign to improve mental health for all... (1/2) pic.twitter.com/HjDX6Z0EGa