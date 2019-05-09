Смерть вокалиста The Prodigy: расследование не подтвердило суицид

Фото: Кит Флинт (instagram.com/theprodigyofficial)

Кит Флинт из группы The Prodigy умер 4 марта

Кит Флинт мог умереть из-за смешивания кокаина, кодеина и алкоголя - их обнаружили в крови музыканта. При этом остается неясным, употреблял ли он эту опасную "смесь", чтобы покончить с собой. По словам старшего коронера Эссекса Кэролайн Бизли-Мюррей, доказательств о совершении самоубийства 49-летним вокалистом культовой британской группы The Prodigy недостаточно, передает The Sun.

Таким образом вердикт остался открытым.

Отметим, что кокаин, кодеин и алкоголь при длительном использовании может привести к летальному исходу.

Бизли-Мюррей предположила, что музыкант мог просто "баловаться, и все пошло ужасно неправильно".

Кит Флинт (работа Joe Nebula / twitter.com/the_prodigy)

Она также нашла недостаточно доказательств того, что его смерть была несчастным случаем.

"Мы никогда не узнаем точно, что у него на уме происходило в тот день", - признала коронер.

Кит Флинт из группы The Prodigy умер 4 марта (instagram.com/theprodigyofficial)

Добавим, что музыканты The Prodigy 7 мая опубликовали в Twitter сообщение с призывом для страдающих депрессией, наркозависимостью или суицидальными мыслями не мучиться молча.

It has been a tough time for everyone over the last few weeks since Keef's passing. If you are struggling with depression, addiction or the impact of suicide, please do not suffer in silence. The Prodigy fully support the campaign to improve mental health for all... (1/2) pic.twitter.com/HjDX6Z0EGa — The Prodigy (@the_prodigy) 7 мая 2019 г.

Фото: twitter.com/the_prodigy

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года. В конце 1980-х будущая икона электронной музыки встретил ди-джея Лиама Хоулетта. Позже их дружба переросла в то, что они образовали коллектив The Prodigy.

Интересно, что с самого начала участия в группе Флинт был просто танцором. Но в 1996 году на песне "Firestarter" он впервые проявил себя как вокалист. А в клипе на эту песню Кит появился в образе, который стал не только его фирменной фишкой, но и маркой всего The Prodigy. После мегауспеха альбома "The Fat of the Land" Флинт став фактически лицом группы.

Кит Флинт (instagram.com/theprodigyofficial)

Помимо музыки Кит активно занимался мотокроссом и даже выиграл British Superbike Championship. Также был владельцем бара The Leather Bottle в городке Плеши.

Флинт был женат на телеведущей Гейл Портер (пара рассталась в 2000 году). После этого он поженился с японским диджеем Маюми Кай.

Кит Флинт (instagram.com/theprodigyofficial)

Как сообщалось, Кит Флинт умер в 4 марта 2019 года. Тело вокалиста британской рейв-группы The Prodigy нашли в его собственном доме в Данмоу. Позже его коллеги рассказали, что артист покончил жизнь самоубийством.

После трагедии музыканты The Prodigy приняли решение отменить все концерты. В том числе и выступление на фестивале UPark 2019 в июле в Киеве.