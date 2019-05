Смерть вокаліста The Prodigy: розслідування не підтвердило суїцид

Кіт Флінт міг померти через змішування кокаїну, кодеїну і алкоголю - їх виявили у крові музиканта. При цьому залишається неясним, чи вживав він цю небезпечну "суміш", аби покінчити з життям. За словами старшого коронера Ессекса Керолайн Бізлі-Мюррей, доказів про скоєння самогубства 49-річним вокалістом культової британської групи The Prodigy недостатньо, передає The Sun.

Таким чином вердикт залишився відкритим.

Зазначимо, що кокаїн, кодеїн і алкоголь при тривалому використанні може призвести до летального результату.

Бізлі-Мюррей припустила, що музикант міг просто "балуватися, і все пішло жахливо неправильно".

Кіт Флінт (робота Joe Nebula / twitter.com/the_prodigy)

Вона також знайшла недостатньо доказів того, що його смерть була нещасним випадком.

"Ми ніколи не дізнаємося точно, що в нього на думці відбувалося в той день", - визнала коронер.

Кіт Флінт з групи The Prodigy помер 4 березня (instagram.com/theprodigyofficial)

Додамо, що музиканти The Prodigy 7 травня опублікували в Twitter повідомлення із закликом для страждаючих депресією, наркозалежністю або суїцидальними думками не мучитися мовчки.

Фото: twitter.com/the_prodigy

Кіт Флінт народився 17 вересня 1969 року. В кінці 1980-х майбутня ікона електронної музики зустрів ді-джея Ліама Хоулетта. Пізніше їхня дружба переросла в те, що вони утворили колектив The Prodigy.

Цікаво, що з самого початку участі в групі Флінт був просто танцюристом. Але в 1996 році на пісні "Firestarter" він вперше проявив себе як вокаліст. А в кліпі на цю пісню Кіт з'явився в образі, який став не тільки його фірмовою фішкою, але і маркою всього The Prodigy. Після мегауспіху альбому "The Fat of the Land" Флінт став фактично обличчям групи.

Кіт Флінт (instagram.com/theprodigyofficial)

Крім музики Кіт активно займався мотокросом і навіть виграв British Superbike Championship. Також був власником бару The Leather Bottle в містечку Пліши.

Флінт був одружений на телеведучій Гейл Портер (пара розлучилася в 2000 році). Після цього він одружився з японським діджеєм Маюмі Кай.

Кіт Флінт (instagram.com/theprodigyofficial)

Як повідомлялося, Кіт Флінт помер 4 березня 2019 року. Тіло вокаліста британської рейв-групи The Prodigy знайшли у його власному будинку в Данмоу. Пізніше його колеги розповіли, що артист покінчив життя самогубством.

Після трагедії музиканти The Prodigy ухвалили рішення скасувати всі концерти. В тому числі і виступ на фестивалі UPark 2019 у липні в Києві.