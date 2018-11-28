Знімки голої Майлі Сайрус злили в мережу (фото +18)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Для епатажної артистки це не перша "гола" фотосесія

Найепатажніша співачка в світі Майлі Сайрус знялася для журналу Plastik повністю голою. Незважаючи на те, що фотосесія відбулася тільки в 2015 році, оголені знімки з'явилися майже через три роки. Знімки опубліковані в телеграм-каналі Super.

На фото артистка позує практично голою.

Фото: (t.me/SuperRu)

Майлі Сайрус - американська поп-співачка, кіноакторка, ЛГБТ- і феміністська активістка, філантроп. У дитинстві Дестіні багато посміхалася і отримала прізвисько "Smiley", яке пізніше було скорочено до "Майлі". Офіційно змінила своє ім'я з Дестіні Гоуп Сайрус на Майлі Рей Сайрус 1 травня 2008. Шанувальники Майлі звуть себе смайлерами.

Нагадаємо, що Ані Лорак розбурхала фанів дивним вбранням. Новий знімок артистки в дещо дивному вбранні викликав неоднозначну реакцію у прихильників. На фото, опублкованном в Instagram, Лорак позує в білому латексному платті-пальто з високим розрізом на стегні, надягнутому на голе тіло.

Раніше ми писали, що в мережу потрапило фото голої Даші Астаф'євої. До речі, на знімку співачка позує абсолютно голою. На фотографії можна помітити лише частину взуття. Нагадаємо, що Даша Астаф'єва - дівчина, яка підкорила весь світ магнетичною зовнішністю, а також стала справжнім секс-символом для всієї України.

Відео: (video.rbc.ua)