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Снимки голой Майли Сайрус слили в сеть (фото +18)

STYLERПерсона    28.11.2018 - 16:05
Снимки голой Майли Сайрус слили в сеть (фото +18)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Для эпатажной артистки это не первая "голая" фотосессия

Самая эпатажная певица в мире Майли Сайрус снялась для журнала Plastik полностью обнаженной. Несмотря на то, что фотосессия состоялась только в 2015 году, оголенные снимки появились спустя почти три года. Снимки опубликованы в телеграм-канале Super.

На фото артистка позирует практически обнаженной.

 

Фото: (t.me/SuperRu)

Майли Сайрус - американская поп-певица, киноактриса, ЛГБТ - и феминистская активистка, филантроп. В детстве Дестини много улыбалась и получила прозвище "Smiley", которое позже было сокращено до "Майли". Официально поменяла свое имя с Дестини Гоуп Сайрус на Майли Рэй Сайрус 1 мая 2008. Поклонники Майли зовут себя смайлерами.

Напомним, что Ани Лорак взбудоражила фанов странным нарядом

Новый снимок артистки в несколько странном наряде вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. На фото, опублкованном в Instagram, Лорак позирует в белом латексном платье-плаще с высоким разрезом на бедре, надетом на голое тело.

Ранее мы писали, что в сеть попало фото обнаженной Даши Астафьевой. К слову, на снимке певица позирует совершенно голой. На фотографии можно заметить лишь часть обуви. Напомним, что Даша Астафьева - девушка, покорившая весь мир магнетической внешностью, а также ставшая настоящим секс-символом для всей Украины.

Видео: (video.rbc.ua)

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