"Збираюся зустрітися з вами": Джаред Лето поспілкувався у відеочаті з українкою

Відео: YouTube / Jared videochat about Mars Island 15/01/19

Популярний голлівудський актор і рок-музикант, фронтмен гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето під час відеочату на своїй сторінці в соцмережі Instagram зв'язався і кілька хвилин мило поспілкувався з українкою. Чат Mars Island шанувальники артиста вже опублікували на YouTube.

Прямий ефір був присвячений концертній діяльності бенду і виступу в Хорватії в серпні, а також простому спілкуванню із фанами.

15 січня в ході 24,5-хвилинного стріму Джаред поговорив із мешканкою Чернігова, тепло відгукнувся про Україну, поцікавився погодою і анонсував виступ 30 Seconds to Mars в Києві.

Після того, як артист привітався з жінкою і поцікавився, як справи, вона спочатку зніяковіла: "Це я з тобою розмовляю, дорогий?... Ось це так, неймовірно!"

Фото: Thirty Seconds to Mars (facebook.com/thirtysecondstomars)

"Так, це забавно. Це інтернет - чудернацька прикольна штука, соціальні мережі. В якому місті ти зараз?", - споросил Джаред.

"Я в Чернігові, в Україні", - сказала жінка.

"Чудово!.. Зараз там снігопад? Багато снігу на землі?", - поцікавився він.

Українка зізналася, що дійсно снігу вдосталь, а зима цього року - дійсно гарна.

"Я збираюся зустрітися з вами, друзі, цього літа в Києві!", - зазначив Джаред.

Фото: скріншот

Жінка розповіла, що її дочка є великою прихильницею артиства і відвідує всі концерти гурту в Україні.

"І мені також подобаються твої пісні, тому що я слухаю їх майже кожен день - тому що моя дочка дуже любить тебе", - зізналася вона.

Літо висловив подяку і передав вітання її дочці - "побачимося влітку в Україні!"

Коли жінка уточнила, в якому місяці хлопці приїдуть із концертом, той уточнив - у липні.

Відео: YouTube / 30 Seconds To Mars in Kiev, Ukraine, 12.03.2014

Нагадаємо, що група 30 Seconds to Mars виступить в Києві на фестивалі UPark Festival 17 липня.

Як повідомлялося раніше, Джаред Лето не рідко приїздить в Україну. У квітні 2018-го він побував у Києві, пройшовся по Контрактовій та Поштовій площах, сфотографував колесо огляду на Подолі та проїхався на автобусі. Також актор-рокер показав своїм передплатникам в мережі, як гарно сходить сонце над Дніпром.