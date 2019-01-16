"Собираюсь увидеться с вами": Джаред Лето пообщался в видеочате с украинкой

Видео: YouTube / Jared videochat about Mars Island 15/01/19

Популярный голливудский актер и рок-музыкант, фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето во время видеочата на своей странице в соцсети Instagram связался и несколько минут мило пообщался с украинкой. Чат Mars Island поклонники артиста уже опубликовали на YouTube.

Прямой эфир был посвящен как концертной деятельности бэнда и выступлению в Хорватии в августе, а также и простому общению с фанами.

15 января в ходе 24,5-минутного стрима Джаред побеседовал с жительницей Чернигова, тепло отозвался об Украине, поинтересовался погодой и анонсировал выступление 30 Seconds to Mars в Киеве.

После того, как артист поздоровался с женщиной и поинтересовался, как дела, она сперва смутилась: "Это я с тобой разговариваю, дорогой?... Вот это да, невероятно!"

Фото: Thirty Seconds to Mars (facebook.com/thirtysecondstomars)

"Да, это забавно. Это интернет - дивная прикольная штука, социальные сети. В каком городе ты сейчас?", - споросил Джаред.

"Я в Чернигове, в Украине", - сказала женщина.

"Прекрасно!.. Сейчас там снегопад? Много ли снега на земле?", - поинтересовался он.

Украинка призналась, что действительно снега хватает, а зима в этом году - действительно красивая.

"Я собираюсь увидеться с вами, ребята, этим летом в Киеве!", - отметил Джаред.

Фото: скриншот

Женщина рассказала, что ее дочка является большой поклонницей артиства и посещает все концерты его группы в Украине.

"И мне также нравятся твои песни, потому что я слушаю их почти каждый день - потому что моя дочь очень тебя любит", - призналась она.

Лето выразил благодарность и передал привет ее дочери - "увидимся летом в Украине!"

Когда женщина уточнила, в каком месяце ребята приедут с концертом, тот уточнил - в июле.

Видео: YouTube / 30 Seconds To Mars in Kiev, Ukraine, 12.03.2014

Напомним, что группа 30 Seconds to Mars выступит в Киеве на фестивале UPark Festival 17 июля.

Как сообщалось ранее, Джаред Лето не редко приезжает в Украину. В апреле 2018-го он побывал в Киеве, прошелся по Контрактовой и Почтовой площадях, сфотографировал колесо обозрения на Подоле и проехался на автобусе. Также актер-рокер показал своим подписчикам в сети, как красиво всходит солнце над Днепром.