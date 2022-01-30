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Як не збожеволіти від страшних новин: Ребрик з доньками поділилися дієвим засобом

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Неділя 30 січня 2022 10:33
Як не збожеволіти від страшних новин: Ребрик з доньками поділилися дієвим засобом Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Лілія Ребрик завжди заряджає шанувальників оптимізмом і з задоволенням ділиться своєю невгамовною енергією. Її звикли бачити в хорошому настрої, життєрадісною і позитивною. Ведуча не приховує, що намагається завжди бути в тонусі і не давати нудьзі ні найменшого шансу

У новому пості в Instagram вона вчить, як справлятися з тривожністю і ділиться власним ефективним рецептом.

Зірка опублікувала милі і пустотливі фото зі своїми улюбленими дочками Діаною і Поліною.

Мама і старша дівчинка кумедно позують на камеру і роблять селфі прямо на вулиці. Обличчя Діани усипане блискітками, що нагадують веснянки.

Як не збожеволіти від страшних новин: Ребрик з доньками поділилися дієвим засобом

Лілія з донькою Діаною знають, як підняти собі настрій (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На іншому кадрі маленька Поліна цілує маму в щічку, а її зірка розпливається в усмішці.

Як не збожеволіти від страшних новин: Ребрик з доньками поділилися дієвим засобом

Лілія душі не чує в своїх дочках (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Що я роблю, щоб не зійти з розуму від жахливих, страшних новин? Беру дівчаток, влаштовуємо собі дівочий день! На кілька годин відключаємо мізки, не читаємо новинні стрічки, не слухаємо в машині радіо, тільки насолоджуємося один одним і забуваємо про все на світі! Щоб потім повернутися міцними і зі світлими думками!"- поділилася особистим секретом гарного настрою за будь-яких обставин Лілія.

Раніше вона розповідала, як можна швидко відпочити, відновитися і розслабитися. За словами телезірки, для цього достатньо годину порелаксувати в теплій пінній ванній в тиші наодинці з собою.

А якщо графік дозволяє - провести цілий день в домашньому одязі, поспати до полудня, почитати книгу і організувати собі сніданок в ліжко.

Також Лілія ділилася робочим методом, що допомагає впоратися зі своїми страхами. За її словами, їх потрібно приймати навіть треба десь полюбити і говорити їм "спасибі".

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Лілія Ребрик
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