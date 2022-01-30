Как не сойти с ума от пугающих новостей: Ребрик с дочками поделились действенным средством

Лилия Ребрик всегда заряжает поклонников оптимизмом и с удовольствием делится своей неуемной энергией. Ее привыкли видеть в хорошем расположении духа, жизнерадостной и позитивной. Ведущая не скрывает, что старается всегда быть в тонусе и не давать хандре ни малейшего шанса

В новом посте в Instagram она учит, как справляться с тревожностью и делится собственным эффективным рецептом.

Звезда опубликовала милые и озорные фото со своими любимыми дочками Дианой и Полиной.

Мама и старшая девушка забавно позируют на камеру и делают селфи прямо на улице. Лицо Дианы усыпано блестками, напоминающими веснушки.

Лилия с дочкой Дианой знают, как поднять себе настроение (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На другом кадре маленькая Полина целует маму в щечку, а ее звезда расплывается в улыбке.

Лилия души не чает в своих дочках (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Что я делаю, чтобы не сойти с ума от ужасных, пугающих новостей? Беру девочек, устраиваем себе девичий день! На несколько часов отключаем мозги, не читаем новостные ленты, не слушаем в машине радио, только наслаждаемся друг другом и забываем обо всем на свете! Чтобы потом вернуться крепкими и со светлыми мыслями!" – поделилась личный секретом хорошего настроения при любых обстоятельствах Лилия.

Ранее она рассказывала, как можно быстро отдохнуть, восстановиться и расслабиться. По словам телезвезды, для этого достаточно час порелаксировать в теплой пенной ванной в тишине наедине с собой.

А если график позволяет – провести целый день в домашней одежде, поспать до полудня, почитать книгу и организовать себе завтрак в постели.