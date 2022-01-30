Створюю свою справу: дружина Павліка заявила про старт особистого бізнесу та власного бренду

Якось Павлік зізнався, що в період локдауну саме Інтернет-заробіток другої половини приносив левову частину доходу їхній родині, адже у артиста не було концертів.

Дружина 55-річного Віктора Павліка, 27-річна Катерина Репяхова - людина амбітна і цілеспрямована. Про це вона не раз говорила зі сторінки в соцмережі. Дівчина не тільки дружина, але і концертний директор співака, а також успішний блогер.

Тепер же Катерина розповіла в Instagram , що зважилася на запуск власного бізнесу, ідею якого виношувала давно.

"Думка про бізнес я виношувала кілька років, але далі думок справа не доходила. У моменти невдач я відкриваю свою найулюбленішу книгу "Перешкода стає шляхом. Як перетворити випробування на тріумф", - розповіла про свою знахідку, що змінила хід її думок, Репяхова.

Катерина Репяхова готує до запуску свій бізнес (instagram.com/repyahovakate)

Дружина артистка розповіла, що ця літературна знахідка перевернула її світогляд. Вона зрозуміла, що саме справжня воля - вміння приймати неминуче, а будь-який інший вибір - слабкість і честолюбство.

"І сьогодні я готова прямо сказати, що точкою відліку стали "атаки" ботів на моїх рекламодавців. В цілому вся ця ситуація змусила мене задуматися: як це, хтось крім мене може вирішувати працювати мені чи ні?! Заробляти мені чи ні?!"- розповіла Катерина.

Тоді дружина музиканта вирішила створити особистий бренд, який складно буде дискредитувати або знищити.



"Сьогодні мої очі горять, сьогодні я в ресурсі, сьогодні я сповнена натхнення. Адже я створюю свою справу", - поділилася бойовим і рішучим настроєм Катерина.

Також вона показала бізнес-центр, де пригледіла приміщення для офісу. Вечір суботи дружина співака провела саме там, вирішуючи питання оформлення інтер'єру і простору.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)