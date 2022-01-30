Создаю свое дело: жена Павлика заявила о старте личного бизнеса и собственного бренда

Как-то Павлик признался, что в период локдауна именно Интернет-зароботок жены приносил львиную часть дохода их семье, ведь у артиста не было концертов.

Жена 55-летнего Виктора Павлика, 27-летняя Екатерина Репяхова – человека амбициозный и целеустремленный. Об этом она не раз говорила со страницы в соцсети. Девушка не только супруга, но и концертный директор певца, а также успешный блогер.

Теперь же Екатерина рассказала в Instagram , что решилась на запуск собственного бизнеса, идею которого вынашивала давно.

"Мысль о бизнесе я вынашивала несколько лет, но дальше мыслей дело не доходило. В моменты неудач я открываю свою любимейшую книгу "Препятствие становится путем. Как превратить испытания в триумф", - рассказала о своей находке, изменившей ход ее мыслей, Репяхова.

Екатерина Репяхова готовит к запуску свой бизнес (instagram.com/repyahovakate)

Жена артистка рассказала, что эта литературная находка перевернула ее мировоззрение. Она поняла, что именно истинная воля - умение принимать неизбежное, а любой другой выбор - слабость и честолюбие.

"И сегодня я готова прямо сказать, что точкой отсчета стали "атаки" ботов на моих рекламодателей. В целом вся эта ситуация заставила меня задуматься: как это, кто-то кроме меня может решать работать мне или нет?! Зарабатывать мне или нет?!" - рассказала Екатерина.

Тогда жена музыканта решила создать личный бренд, который сложно будет дискредитировать или уничтожить.



"Сегодня мои глаза горят, сегодня я в ресурсе, сегодня я полна вдохновения. Ведь я создаю свое дело", - поделилась боевым и решительным настроем Екатерина.

Также она показала бизнес-центр, где присмотрела помещение для офиса. Вечер субботы Репяхова провела именно там, решая вопросы оформления интерьера и пространства.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)