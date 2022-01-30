ru ua
Вс, 30 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Создаю свое дело: жена Павлика заявила о старте личного бизнеса и собственного бренда

Новина українською →
Воскресенье 30 января 2022 12:42
Создаю свое дело: жена Павлика заявила о старте личного бизнеса и собственного бренда Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Жена 55-летнего Виктора Павлика, 27-летняя Екатерина Репяхова – человека амбициозный и целеустремленный. Об этом она не раз говорила со страницы в соцсети. Девушка не только супруга, но и концертный директор певца, а также успешный блогер.

Как-то Павлик признался, что в период локдауна именно Интернет-зароботок жены приносил львиную часть дохода их семье, ведь у артиста не было концертов.

Теперь же Екатерина рассказала в Instagram, что решилась на запуск собственного бизнеса, идею которого вынашивала давно.

"Мысль о бизнесе я вынашивала несколько лет, но дальше мыслей дело не доходило. В моменты неудач я открываю свою любимейшую книгу "Препятствие становится путем. Как превратить испытания в триумф", - рассказала о своей находке, изменившей ход ее мыслей, Репяхова.

Создаю свое дело: жена Павлика заявила о старте личного бизнеса и собственного бренда

Создаю свое дело: жена Павлика заявила о старте личного бизнеса и собственного бренда

Создаю свое дело: жена Павлика заявила о старте личного бизнеса и собственного бренда

Екатерина Репяхова готовит к запуску свой бизнес (instagram.com/repyahovakate)

Жена артистка рассказала, что эта литературная находка перевернула ее мировоззрение. Она поняла, что именно истинная воля - умение принимать неизбежное, а любой другой выбор - слабость и честолюбие.

"И сегодня я готова прямо сказать, что точкой отсчета стали "атаки" ботов на моих рекламодателей. В целом вся эта ситуация заставила меня задуматься: как это, кто-то кроме меня может решать работать мне или нет?! Зарабатывать мне или нет?!" - рассказала Екатерина.

Тогда жена музыканта решила создать личный бренд, который сложно будет дискредитировать или уничтожить.

"Сегодня мои глаза горят, сегодня я в ресурсе, сегодня я полна вдохновения. Ведь я создаю свое дело", - поделилась боевым и решительным настроем Екатерина.

Также она показала бизнес-центр, где присмотрела помещение для офиса. Вечер субботы Репяхова провела именно там, решая вопросы оформления интерьера и пространства.

Создаю свое дело: жена Павлика заявила о старте личного бизнеса и собственного бренда

Создаю свое дело: жена Павлика заявила о старте личного бизнеса и собственного бренда

Создаю свое дело: жена Павлика заявила о старте личного бизнеса и собственного бренда

Создаю свое дело: жена Павлика заявила о старте личного бизнеса и собственного бренда

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Также Репяхова сообщила о состоянии здоровья сына, который заболел. По словам мамы Миши, мальчику уже лучше и он примеряет обновки к весне, которые она ему купила заранее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Павлик Екатерина Репяхова
LITE
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух