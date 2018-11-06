ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Стала відома дата церемонії прощання з активісткою Гандзюк

STYLERПерсона    06.11.2018 - 08:59
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Активісти озвучили офіційну причину смерті радниці мера Херсона

Активісти зі спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомили про дату і місце проведення церемонії прощання із радницею мера Херсона Катериною Гандзюк, яка загинула після нападу 31 липня 2018 року. Як йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці, захід відбудеться в Херсоні у середу, 7 листопада, 14:00.

"Офіційна причина смерті: 1) поліорганна недостатність; 2) хімічні опіки із залученням 30-39% тіла; 3) напад з використанням хімічної речовини з метою вбивства чи нанесення ушкоджень", - передали активісти.

Стала відома дата церемонії прощання з активісткою ГандзюкСтала відома дата церемонії прощання з активісткою ГандзюкСкрін: facebook.com/gandziukgate

"Усі, хто їдуть і мають місце в авто - пишіть у коментарях до цього посту та шукайте попутників", - зазначається у повідомленні.Стала відома дата церемонії прощання з активісткою Гандзюк

Стала відома дата церемонії прощання з активісткою Гандзюк

Скрін: facebook.com/gandziukgate

Як повідомлялося раніше, в Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України (МВС) 4 наября відбулася акція пам'яті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Подібні заходи пройшли по всій Україні. У мережі піднялася хвиля скорботи радниці мера.

Напад на Катерину Гандзюк сталося вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

Раніше ми писали про те, що справа про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк розслідуватиме СБУ.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України похороныКатерина Гандзюк
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся