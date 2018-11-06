Стала відома дата церемонії прощання з активісткою Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Активісти озвучили офіційну причину смерті радниці мера Херсона

Активісти зі спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомили про дату і місце проведення церемонії прощання із радницею мера Херсона Катериною Гандзюк, яка загинула після нападу 31 липня 2018 року. Як йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці, захід відбудеться в Херсоні у середу, 7 листопада, 14:00.

"Офіційна причина смерті: 1) поліорганна недостатність; 2) хімічні опіки із залученням 30-39% тіла; 3) напад з використанням хімічної речовини з метою вбивства чи нанесення ушкоджень", - передали активісти.

Скрін: facebook.com/gandziukgate

"Усі, хто їдуть і мають місце в авто - пишіть у коментарях до цього посту та шукайте попутників", - зазначається у повідомленні.

Скрін: facebook.com/gandziukgate

Як повідомлялося раніше, в Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України (МВС) 4 наября відбулася акція пам'яті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Подібні заходи пройшли по всій Україні. У мережі піднялася хвиля скорботи радниці мера.

Напад на Катерину Гандзюк сталося вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

Раніше ми писали про те, що справа про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк розслідуватиме СБУ.

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Відео: РБК-Україна