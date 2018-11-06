Стала известна дата церемонии прощания с активисткой Гандзюк

Активисты озвучили официальную причину смерти советницы мэра Херсона
Активисты из сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщили о дате и месте проведения церемонии прощания с советницей мэра Херсона Екатериной Гандзюк погибшей после нападения 31 июля 2018 года. Как говорится с сообщении на Facebook-странице, мероприятие пройдет в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14:00.
"Официальная причина смерти: 1) полиорганная недостаточность 2) химические ожоги с привлечением 30-39% тела 3) нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений", - передали активисты.
Скрин: facebook.com/gandziukgate
"Все кто едут и есть место в авто - пишите в комментариях к этому посту и ищите попутчиков", - отмечается в сообщении.
Скрин: facebook.com/gandziukgate
Как сообщалось ранее, в Киеве у здания Министерства внутренних дел Украины (МВД) 4 наября состоялась акция памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Подобные мероприятия прошли по всей Украине. В сети также поднялась волна скорби по советнице мэра.
Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный ждал советника мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.
Ранее мы писали о том, что дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк будет расследовать СБУ.
Видео: РБК-Украина