Стало відомо, кого з зірок шоу-бізнесу американці визнали найкращими кандидатами в президенти

Всього в списку кандидатів було 20 знаменитостей
В Штатах провели соціологічне опитування щодо акторів, телеведучих та представників шоу-бізнесу, які могли б стати кращими кандидатами на посаду наступного президента цієї країни. Результати дослідження були опубліковані на сайті People Maven.
Популярна телеведуча Опра Уїнфрі, відомі актори Том Хенкс і Дуейн Джонсон у підсумку розділили перше місце.
Так, кандидатура Вінфрі набрала 208 голосів, за Хенкса проголосували 142 людини, а за Джонсона - 114.
Фото: Опра Уїнфрі (instagram.com-oprah)
Трійця лідерів отримала 43% голосів.
Перша десятка виглядає так: телеведуча Еллен ДеДженерес, актори Морган Фріман, Джордж Клуні, Дензел Вашингтон, Уїлл Сміт, Леонардо Ді Капріо та реп-музикант Каньє Уест.
Всього в списку кандидатів було 20 знаменитостей.
Фото: Том Хенкс (screencrush.com)
23% голосів за Опру віддали американці у віці від 42 до 49 років, 22% — від 34 до 41 року, також за неї проголосували 19% молодих людей від 18 до 25 років.
Серед прихильників Хенкса найбільше виявилося літніх людей у віці від 66 до 73 років (26%).
За Джонсона найбільше віддали голоси громадяни США, яким від 26 до 33 років (13%). До слова, "Скелю" в минулому році вже висували на посаду президента США, та й сам актор неодноразово жартував про те, що готовий стати президентом Америки.
Фото: Дуейн Джонсон (facebook.com/DwayneJohnson)
Наголошується, що 64% респондентів обрали президента-чоловіка.
Нагадаємо, що наступні вибори президента США пройдуть в 2020 році.
Раніше американська преса повідомляла, що телеведуча, актриса, продюсер, громадський діяч Опра Вінфрі може брати участь у президентських виборах США 2020 року.
Також ми писали про те, що оскароносний американський актор Том Хенкс подарував кавоварку журналістам у Білому домі, продовживши тим самим традицію, започатковану ним у 2004 році. Раніше він назвав причину всіх бід людства.
Відео: РБК-Україна