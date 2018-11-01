Стало відомо, кого з зірок шоу-бізнесу американці визнали найкращими кандидатами в президенти

Фото: колаж РБК-Україна

Всього в списку кандидатів було 20 знаменитостей

В Штатах провели соціологічне опитування щодо акторів, телеведучих та представників шоу-бізнесу, які могли б стати кращими кандидатами на посаду наступного президента цієї країни. Результати дослідження були опубліковані на сайті People Maven.

Популярна телеведуча Опра Уїнфрі, відомі актори Том Хенкс і Дуейн Джонсон у підсумку розділили перше місце.

Так, кандидатура Вінфрі набрала 208 голосів, за Хенкса проголосували 142 людини, а за Джонсона - 114.

Фото: Опра Уїнфрі (instagram.com-oprah)

Трійця лідерів отримала 43% голосів.

Перша десятка виглядає так: телеведуча Еллен ДеДженерес, актори Морган Фріман, Джордж Клуні, Дензел Вашингтон, Уїлл Сміт, Леонардо Ді Капріо та реп-музикант Каньє Уест.

Всього в списку кандидатів було 20 знаменитостей.

Фото: Том Хенкс (screencrush.com)

23% голосів за Опру віддали американці у віці від 42 до 49 років, 22% — від 34 до 41 року, також за неї проголосували 19% молодих людей від 18 до 25 років.

Серед прихильників Хенкса найбільше виявилося літніх людей у віці від 66 до 73 років (26%).

За Джонсона найбільше віддали голоси громадяни США, яким від 26 до 33 років (13%). До слова, "Скелю" в минулому році вже висували на посаду президента США, та й сам актор неодноразово жартував про те, що готовий стати президентом Америки.

Фото: Дуейн Джонсон (facebook.com/DwayneJohnson)

Наголошується, що 64% респондентів обрали президента-чоловіка.

Нагадаємо, що наступні вибори президента США пройдуть в 2020 році.

Раніше американська преса повідомляла, що телеведуча, актриса, продюсер, громадський діяч Опра Вінфрі може брати участь у президентських виборах США 2020 року.

Також ми писали про те, що оскароносний американський актор Том Хенкс подарував кавоварку журналістам у Білому домі, продовживши тим самим традицію, започатковану ним у 2004 році. Раніше він назвав причину всіх бід людства.

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Відео: РБК-Україна