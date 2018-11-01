Стало известно, кого из звезд шоу-бизнеса американцы назвали лучшими кандидатами в президенты

Фото: коллаж РБК-Украина

Всего в списке кандидатов было 20 знаменитостей

В Штатах провели социологический опрос относительно актеров, телеведущих и представителей шоу-бизнеса, которые могли бы стать лучшими кандидатами на должность следующего президента этой страны. Результаты исследования были опубликованы на сайте People Maven.

Популярная телеведущая Опра Уинфри, знаменитые актеры Том Хэнкс и Дуэйн Джонсон в итоге разделили первое место.

Так, кандидатура Уинфри набрала 208 голосов, за Хэнкса проголосовали 142 человека, а за Джонсона - 114.

Фото: Опра Уинфри (instagram.com-oprah)

Троица лидеров получила 43% голосов.

Первая десятка выглядит так: телеведущая Эллен ДеДженерес, актеры Морган Фриман, Джордж Клуни, Дензел Вашингтон, Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо и рэп-музыкант Канье Уэст.

Всего в списке кандидатов было 20 знаменитостей.

Фото: Том Хэнкс (screencrush.com)

23% голосов за Опру отдали американцы в возрасте от 42 до 49 лет, 22% — от 34 до 41 года, также за нее проголосовали 19% молодых людей от 18 до 25 лет.

Среди сторонников Хэнкса больше всего оказалось пожилых людей в возрасте от 66 до 73 лет (26%).

За Джонсона больше всего отдали голоса граждане США, которым от 26 до 33 лет (13%). Кстати, "Скалу" в прошлом году уже выдвигали на пост президента США, да и сам актер неоднократно шутил о том, что готов стать президентом Америки.

Фото: Дуэйн Джонсон (facebook.com/DwayneJohnson)

Отмечается, что 64% респондентов предпочли президента-мужчину.

Напомним, что следующие выборы президента США пройдут в 2020 году.

Ранее американская пресса сообщала, что телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель Опра Уинфри может участвовать в президентских выборах США 2020 года.

Также мы писали о том, что оскароносный американский актер Том Хэнкс подарил кофеварку журналистам в Белом доме, продолжив тем самым традицию, начатую им в 2004 году. Ранее он назвал причину всех бед человечества.

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Видео: РБК-Украина