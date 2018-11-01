Стало известно, кого из звезд шоу-бизнеса американцы назвали лучшими кандидатами в президенты

Всего в списке кандидатов было 20 знаменитостей
В Штатах провели социологический опрос относительно актеров, телеведущих и представителей шоу-бизнеса, которые могли бы стать лучшими кандидатами на должность следующего президента этой страны. Результаты исследования были опубликованы на сайте People Maven.
Популярная телеведущая Опра Уинфри, знаменитые актеры Том Хэнкс и Дуэйн Джонсон в итоге разделили первое место.
Так, кандидатура Уинфри набрала 208 голосов, за Хэнкса проголосовали 142 человека, а за Джонсона - 114.
Фото: Опра Уинфри (instagram.com-oprah)
Троица лидеров получила 43% голосов.
Первая десятка выглядит так: телеведущая Эллен ДеДженерес, актеры Морган Фриман, Джордж Клуни, Дензел Вашингтон, Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо и рэп-музыкант Канье Уэст.
Всего в списке кандидатов было 20 знаменитостей.
Фото: Том Хэнкс (screencrush.com)
23% голосов за Опру отдали американцы в возрасте от 42 до 49 лет, 22% — от 34 до 41 года, также за нее проголосовали 19% молодых людей от 18 до 25 лет.
Среди сторонников Хэнкса больше всего оказалось пожилых людей в возрасте от 66 до 73 лет (26%).
За Джонсона больше всего отдали голоса граждане США, которым от 26 до 33 лет (13%). Кстати, "Скалу" в прошлом году уже выдвигали на пост президента США, да и сам актер неоднократно шутил о том, что готов стать президентом Америки.
Фото: Дуэйн Джонсон (facebook.com/DwayneJohnson)
Отмечается, что 64% респондентов предпочли президента-мужчину.
Напомним, что следующие выборы президента США пройдут в 2020 году.
Ранее американская пресса сообщала, что телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель Опра Уинфри может участвовать в президентских выборах США 2020 года.
Также мы писали о том, что оскароносный американский актер Том Хэнкс подарил кофеварку журналистам в Белом доме, продолжив тем самым традицию, начатую им в 2004 году. Ранее он назвал причину всех бед человечества.
Видео: РБК-Украина