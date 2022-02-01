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На стіні грибок, нічим дихати: хвора на COVID-19 дружина Сасанчина потрапила до лікарні з місячною донькою

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Вівторок 01 лютого 2022 12:11
На стіні грибок, нічим дихати: хвора на COVID-19 дружина Сасанчина потрапила до лікарні з місячною донькою Роман Сасанчин з дружиною Іванною (фото: instagram.com/annavi_i)
Автор: Styler

Український співак, переможець проєктів "Голос країни 10" і "Голос. Діти" Роман Сасанчин і його дружина Іванна захворіли на коронавірус. Їх місячна дочка Елізабет, яку пара нещодавно охрестила, також злягла з температурою, що злякало її молодих батьків.

Іванна розповіла в Instagram, що напередодні у дівчинки вночі піднялася температура, вона трималася добу, що змусило молоду маму лягти з дитиною в стаціонар в одну з лікарень Тернополя.

Хоч стурбовані батьки, згідно з рекомендаціями педіатра, і підходили до дитини в масках, торкалися тільки митими руками, але малятко все одно підхопило вірус.

На стіні грибок, нічим дихати: хвора на COVID-19 дружина Сасанчина потрапила до лікарні з місячною донькою

На стіні грибок, нічим дихати: хвора на COVID-19 дружина Сасанчина потрапила до лікарні з місячною донькою

Скріншот (instagram.com/annavi_i)

Пізно ввечері в понеділок, 31 січня, перелякана молода мама зізналася, що викликала швидку через самопочуття дочки. Дружина Романа повідомила, що розпереживалися через високу температуру у дівчинки.

На стіні грибок, нічим дихати: хвора на COVID-19 дружина Сасанчина потрапила до лікарні з місячною донькою

Скріншот (instagram.com/annavi_i)

Елізабет госпіталізували, проте умови у лікарні, за словами батьків малечі, залишали бажати кращого.

"Я в шоці від того, в якій ми палаті. На стіні грибок, з нами в палаті жінка з дитиною і дядько з дитиною. Дихати нічим", - поскаржилася Іванна. Також вона додала, що у вбиральні дуже холодно.

На стіні грибок, нічим дихати: хвора на COVID-19 дружина Сасанчина потрапила до лікарні з місячною донькою

Скріншот (instagram.com/annavi_i)

У лікарні дівчинці краще поки не стало, температуру збити вдається лише ненадовго, а дружина артиста вже шкодує, що звернулася в стаціонар.

"В Елізи температура 38, я збиваю, через 2 години знову висока, вона так мучиться, у мене серце не витримує. Тут до нас підходять говорити через вікно або телефоном... Краще б ми залишилися вдома", - вважає Іванна.

На стіні грибок, нічим дихати: хвора на COVID-19 дружина Сасанчина потрапила до лікарні з місячною донькою

Скріншот (instagram.com/annavi_i)

До слова, Злата Огнєвіч поскаржилася на неналежні умови в аеропорту Івано-Франківська.

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Голос країни Роман Сасанчин
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