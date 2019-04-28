Страшна хвороба прогресує: Анджеліна Джолі паралізована

Анджеліна Джолі паралізована страшною хворобою (фото: instagram.com/andjelina_jolie)

Анджеліна Джолі частково паралізована через ускладнення після операції

Анджеліна Джолі, яка раніше тривалий час лікувалася від раку, знову страждає від онкології. Крім того, тепер вона частково паралізована. Про серйозні проблеми зі здоров'ям американської актриси розповіло видання Vanity Fair, якому найкрасивіша жінка в світі дала інтерв'ю.

Актриса страждає від паралічу Белла і впевнена, що скоро їй доведеться пройти курс тривалого лікування. Паралічем Анджеліна Джолі, ймовірно, захворіла після операції з видалення молочних залоз і яєчників. Зараз хвороба вразила м'язи її обличчя. Раніше західні ЗМІ писали, що до актриси також повернулася онкологія, з якою та боролася раніше. Більш того, у Джолі після розлучення загострилося біполярний розлад. Всі ці проблеми не могли не позначитися на зовнішності актриси - її шкіра стала сухою, а сивого волосся з'явилося більше.

Багато ЗМІ розкритикували публікацію Vanity Fair і назвали її фейком, так як тільки нещодавно Джолі підтвердила, що зніматиметься у фільмі всесвіту Marvel.

Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/andjelina_jolie)

Голлівудська актриса зізналася, що готується до гіршого результату і навіть написала заповіт, згідно з яким її багатство відійде старшому синові, Меддоксу. Джолі має намір передати Меддоксу свій бізнес і управління кінокомпанією. Він вже був зазначений, як виконавчий продюсер, в титрах її картини "Спочатку вони вбили мого батька", яка знімалася в Камбоджі. Хлопчику тоді було всього 15 років. Свій благодійний фонд в Камбоджі вона назвала Фондом Меддокса Джолі-Пітта.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі закрутила роман з голлівудською зіркою. Як пишуть західні таблоїди, Джолі останнім часом стали все частіше помічати в компанії одного з найкрасивіших та найсексуальніших чоловіків планети за версією журналів People і Company.

Раніше ми писали про те, що Джолі вийшла у світ з усіма шістьма дітьми - зоряне сімейство відвідало показ картини "Хлопчик, який приборкав вітер" в Нью-Йорку.