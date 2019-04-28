Страшная болезнь прогрессирует: Анджелина Джоли парализована

Анджелина Джоли парализована страшной болезнью (фото: instagram.com/andjelina_jolie)

Анджелина Джоли частично парализована из-за осложнений после операции

Анджелина Джоли, которая ранее долгое время лечилась от рака, вновь страдает от онкологии. Кроме того, теперь она частично парализована. О серьезных проблемах со здоровьем американской актрисы рассказало издание Vanity Fair, которому красивейшая женщина в мире дала интервью.

Актриса страдает от паралича Белла и уверена, что скоро ей придется пройти курс длительного лечения. Параличом Анджелина Джоли, вероятно, заболела после операции по удалению молочных желез и яичников. Сейчас болезнь поразила мышцы ее лица. Ранее западные СМИ писали, что к актрисе также вернулась онкология, с которой та боролась ранее. Более того, у Джоли после развода заострилось биполярное расстройство. Все эти проблемы не могли не отразиться на внешности актрисы - ее кожа стала сухой, а седых волос появилось больше.

Многие СМИ раскритиковали публикацию Vanity Fair и назвали ее фейком, так как только недавно Джоли подтвердила, что станет сниматься в фильме вселенной Marvel.

Анджелина Джоли (фото: instagram.com/andjelina_jolie)

Голливудская актриса призналась, что готовится к худшему исходу и даже написала завещание, согласно которому ее богатство отойдет старшему сыну, Мэддоксу. Джоли намерена передать Мэддоксу свой бизнес и управление кинокомпанией. Он уже был указан, как исполнительный продюсер, в титрах ее снимавшейся в Камбодже картины "Сначала они убили моего отца". Мальчику тогда было всего 15 лет. Свой благотворительный фонд в Камбодже она назвала Фондом Мэддокса Джоли-Питта.

Напомним, что Анджелина Джоли закрутила роман с голливудской звездой. Как пишут западные таблоиды, Джоли в последнее время стали все чаще замечать в компании одного из самых красивых и сексуальных мужчин планеты по версии журналов People и Company.

Ранее мы писали о том, что Джоли вышла в свет со всеми шестью детьми- звездное семейство посетило показ картины "Мальчик, который обуздал ветер" в Нью-Йорке.