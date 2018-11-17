Під Сумами попрощалися із загиблим на Донбасі героєм (фото)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Герою було всього 26 років

У неділю, 16 листопада, в селі Локня Кролевецького району провели в останню путь загиблого на Донбасі воїна Володимира Бузовського. Відповідні фото були опубліковані на сторінці Кролевецької міської ради Facebook.

"Провели в останню путь героя ООС, Кролевецького району та України – Володимира Бузовської", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото видно, що на прощання з героєм прийшли його побратими, які були з ним в останній день його життя. Також на церемонію прийшли родичі, близькі, представники влади і просто громадяни села.

Фото: воїна ООС провели в останню путь (www.facebook.com/Кролевецька-міська-рада)

Підкреслимо, що Володимир загинув 23 вересня біля селища Луганське на Світлодарській дузі в результаті прямого попадання снаряда в бліндаж під час ворожого обстрілу. У нього залишилася дружина і малолітній син.

Фото: воїна ООС провели в останню путь (www.facebook.com/Кролевецька-міська рада)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що після важкої хвороби помер ветеран АТО.

В Одесі в лікарні помер відомий активіст, учасник Революції Гідності та антитерористичної операції на Донбасі, звільняв Слов'янськ Сергій Ніколов.

А також писали про те, що стали відомі подробиці загибелі медика-добровольця з АТО.

28-річний Мар'ян Малявский був виявлений повішеним у лісосмузі на околиці Варшави, Польща. Останній рік хлопець перебував у Польщі на заробітках.

Відео: РБК-Україна