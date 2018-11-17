Под Сумами простились с погибшим на Донбассе героем (фото)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Герою было всего 26 лет

В воскресенье, 16 ноября, в селе Локня Кролевецкого района провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Владимира Бузовского. Соответствующие фото были опубликованы на странице Кролевецкого городского совета в Facebook.

"Провели в последний путь героя ООС, Кролевецкого района и Украины – Владимира Бузовского", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото видно, что на прощание с героем пришли его побратимы, которые были с ним в последний день его жизни. Также на церемонию пришли родственники, близкие, представители власти и просто граждане села.

Фото: воина ООС провели в последнюю путь (www.facebook.com/Кролевецька-міська-рада)

Подчеркнем, что Владимир погиб 23 сентября возле поселка Луганское на Светлодарской дуге в результате прямого попадания снаряда в блиндаж во время вражеского обстрела. У него осталась жена и малолетний сын.

Фото: воина ООС провели в последнюю путь (www.facebook.com/Кролевецька-міська-рада)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что после тяжелой болезни скончался ветеран АТО.

В Одессе в больнице скончался известный активист, участник Революции Достоинства и антитеррористической операции на Донбассе, освобождавший Славянск Сергей Николов.

А также писали о том, что стали известны подробности гибели медика-добровольца из АТО.

28-летний Марьян Малявский был обнаружен повешенным в лесополосе на окраине Варшавы, Польша. Последний год парень находился в Польше на заработках.

Видео: РБК-Украина