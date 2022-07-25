Сумська розповіла про перші дні війни, смерть матері та спілкування з колегами: жодна людина не зателефонувала

Я назавжди втратила три дні

24 лютого Ольга Сумська зустріла в поїзді, вона поверталася з Дніпра до Києва. З вокзалу актриса поїхала додому і ховалася в коморі або на паркінгу.

Вона хотіла відвідати маму, яка хворіла, але не змогла - в столиці були Прильоти, диверсанти й дуже небезпечно. А 27 лютого мама Ольги Сумської померла.

"Так співпало, що пішла мама на третій день війни і я не змогла попрощатися. Вона хворіла, у неї був важкий стан, у неї були проблеми з серцем після операцій. Коли я приїхала з Дніпра, я не могла доїхати, тому що в Києві були диверсанти, були прильоти й неможливо було на машині доїхати до будинку, де живе мама. І ось ці три дні... Я не встигла нічого сказати, не обійняти маму. Вони в моєму серці назавжди, що я втратила ці три дні", - розповіла артистка.

Фото: Ольга Сумська з мамою (instagram.com/olgasumska)

Поруч з мамою всі ці дні була помічниця і саме вона повідомила Ользі, що Ганна Іванівна померла.

Ситуація була жахлива, бо знайти в умовах війни ритуальну службу було дуже непросто.

Довелося звернутися за допомогою в Facebook. На її заклик відгукнулися люди, ритуальні служби, допомогли оформити всі документи та організували похорон.

"Приїхала спеціальна машина ритуальної служби, забрали маму. Стільки дзвінків було, просили телефон цієї служби. Бо люди, які вмирали в той період, перебували на балконах. Було ще досить холодно. Це пекло", - розповіла Сумська.

Ганну Іванівну поховали тільки 1 березня і встигли до того, як по Києву вдарили російські ракети. За 10 хвилин до того, як в морзі вилетіли всі вікна, вони встигли звідти виїхати.

"Я молю Бога, що ми встигли гідно під звук сирен, під молитву священника і під прильоти. Це був приліт балістичної ракети 1 березня, і ми були фактично 10 хвилин, ця різниця в часі, коли ми встигли забрати маму з моргу в Шевченківському районі. 10 хвилин ми просто могли потрапити, коли був приліт і повилітали шибки в морзі. Ось 10 хвилин ми забирали маму, ми встигли відвезти її на Байкове кладовище і поховати її гідно", - описала актриса похорон.

Вона спалила мости

Ольга Сумська вражена позицією Таїсії Повалій і зізнається, що негативно ставиться до тих зірок, які продовжують удавати, що війни в Україні немає.

Вибір Повалій залишитися в країні-агресорі та продовжувати там свою кар'єру, вона не підтримує і вважає, що артистка спалила всі мости.

"Дуже боляче. Не віриться, що все це відбувається з Таїсією. Ймовірно, вона спалила мости. Є якась грань можливого, і вона перейшла цю грань", - вважає Ольга Сумська.

Вона додала, що не розчарована українськими артистами, які виїхали у РФ або підтримують агресію Росії проти України. Для Сумської ці люди просто перестали існувати.

"Розумієте, я навіть не хочу їх чути. Я не спілкуюся з ними. Вже пізно що-небудь говорить. Це таке болюче питання, яке постійно накопичується. Проте треба було говорити раніше.

Найвідоміші люди, перший ешелон, від яких частково залежить громадська думка, ніяк не висловлювалися, хоча могли це зробити на самому початку. І ті сторінки, які закриті для нас, про це свідчать. А навіщо закликати їх до чогось? Ми вже зрозуміли за кого вони", - пояснила Сумська.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Жодна людина не подзвонила

З 24 лютого Ользі Сумській не зателефонувала жодна людина з її колег у Росії. Єдина людина, яка написала їй повідомлення - це актор Ігор Скрипко, який зіграв головну роль в серіалі "Останній москаль".

"Це страшно. Жодна людина не подзвонила, хіба що написала одна. Це Ігор Скрипко. Наш "Останній москаль" - серіал, в якому він знімався і власне, грав москаля. Ось він пише. Ой, це така інформація... я просто розумію, що всі ризикують.

Той режим, в якому вони зараз знаходяться - це безумство. За будь-яке слово, прояв позиції піде дуже жорстке покарання. Дзвонять і коментують ті, хто виїхав з країни", - розповіла Ольга Сумська.

Актриса додала, що є ще одна людина, яка дзвонить їй весь цей час практично через день. Це подруга, яка живе в Москві та підтримує Україну й українців, називає війну війною. Ім'я своєї подруги Сумська називати не стала - з міркувань безпеки.

Її подруга - дуже публічна людина, вона відмовилася підтримувати пропаганду і в результаті втратила роботу.

У квітні Ольга Сумська виїхала до Італії, але зараз вже знову повернулася в Україну. Разом з чоловіком вони займаються волонтерською діяльністю. А ще Сумська повернулася в театр і разом з колегами вони їздять по містах України.