Тимошенко дала практичні поради, як запобігти поширенню коронавірусу

Епідемія коронавірусу загрожує прихильникам усіх політичних сил і не відрізняє представників влади від пересічних громадян, тож протистояти їй треба спільно. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", запропонувавши комплекс невідкладних кроків для запобігати поширенню хвороби.

Так, Тимошенко нагадала про наказ МОЗ від 2018 року, яким у межах медичної реформи визначалось, що сімейні лікарі приймають пацієнтів у себе в кабінетах.

"Зараз недопустимо зберігати такий порядок. Недопустимо тому що людина, яка має температуру, яка невідомо чим хвора в контексті коронавірусу, мусить сісти в громадський транспорт, приїхати до сімейного лікаря і там посидіти в черзі. Це треба змінювати негайно, бо людина, яка має симптоми, зобов’язана залишитися вдома, а сімейний лікар або екстрена медична допомога мусять їхати до таких хворих", - зазначила Тимошенко.

За словами лідера партії, необхідно якнайшвидше змінити інструкції сімейних лікарів щодо діагностики коронавірусного захворювання та надати медикам можливість проводити експрес-тести для визначення хвороби.

"Сімейним лікарям для визначення коронавірусу сьогодні дали лише одну інструкцію - запитати в людей, чи були вони в Китаї та чи контактували з хворими на коронавірус особами. І тільки тоді, якщо є температура, викликається швидка допомога. Не можна так робити. Люди не можуть знати, чи з хворою людиною вони спілкувалися, чи ні. Тому треба негайно міняти таку інструкцію і треба, щоб кожній людині, яка має високу температуру, проводили експрес-тести, а згодом і лабораторні дослідження", - додала Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" наголосила, що одним з головних завдань влади в умовах поширення світом коронавірусної інфекції є забезпечення вітчизняних лабораторій та інфекційних лікарень необхідною технікою, задля своєчасних та злагоджених дій у випадку виявлення хвороби.

"У нас на всю Україну одна лабораторія, яка може зробити аналіз та встановити наявність коронавірусу. Тому нам потрібно негайно дообладнати лабораторії в кожному регіоні для того, щоб була можливість своєчасно встановити діагноз. І кошти потрібно виділити на те, щоб де можливо у світі закупити експрес-тести та посилити їх виробництво в Україні. У нас дуже недооснащені інфекційні лікарні, тому зараз уряд мусить їх інвентаризувати й зробити посилене фінансування, забезпечити негайне дообладнання необхідною технікою", - зауважила Тимошенко.

Влада, переконана Тимошенко, не повинна сьогодні перекладати відповідальність за здоров’я людей на плечі місцевих органів самоврядування. Головне - правильна координація дій влади у боротьбі з недугом, що шириться світом.

"Сьогодні потрібно, щоб прем’єр-міністр персонально як керівник виконавчої влади організовував штаб протидії епідемії, очолював його, брав відповідальність на себе. Не можна, щоб дії були роздробленими. Вся система має бути скоординованою: і уряд, і мери, і губернатори – всі мусять знати, що є одна воля і вона втілюється в життя. Список заходів набагато більший, я назвала лише ті, які потрібно негайно вжити. І ми як команда готові допомагати в усьому, що треба зробити, аби захистити українських людей", - резюмувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший випадок зараження коронавірусом ввечері 28 лютого підтвердили у Монако. Наразі хворий коронавірусом 50-річний чоловік перебуває в інфекційному відділенні лікарні Ніцци.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 29 лютого кількість заражених коронавірусом на території материкового Китаю досягла 79 251. Наразі у лікарнях перебувають 37 414 осіб, ще 39 002 - одужало.

Крім того, найбільша кількість хворих коронавірусом в Європі зафіксована в Італії, де підтвердили 821 випадок зараження. Кількість померлих від коронавірусу в Італії - 21 людина.