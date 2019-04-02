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Не так зрозуміли: фанати накинулися на Тіну Кароль через Зеленського

STYLERПерсони    02.04.2019 - 12:33
Не так зрозуміли: фанати накинулися на Тіну Кароль через Зеленського
Тіна Кароль і Зеленський (Колаж РБК-Україна)

Шанувальники Тіни Кароль подумали, що вона закликає голосувати за Зеленського

Співачка і суддя шоу Голос країни 9 Тіна Кароль розділила фанатів на два табори своїм записом в Instagram-stories.

Артистка опублікувала пост, на якому зображений кандидат в президенти України Володимир Зеленський і актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий. Підпис говорить: "Голосуй, підтримай Запоріжжя".

Багато шанувальників Тіни Кароль неоднозначно сприйняли заклик виконавиці. Вони подумали, що співачка закликає голосувати на виборах 2019 за Зеленського.

  • Відписуюся, хоча дуже подобаєтеся як співачка, як українка. Але дана агітація - це зрада для України
  • Мені здається, у нас вільна країна, в якій кожна людина має право вибору. У кожної людини є свої переконання і певні принципи
  • Вираження своєї думки тепер називається агітацією?
  • Навіть не знаю, як коментувати ситуацію із Зеленським ...

Але в коментарі Styler представники співачки пояснили, що Тіна Кароль закликає голосувати не за Зеленського, а за учасницю своєї команди на Голосі країни Ніку Тупилко.

"Тіна розмістила у себе в stories посилання на пост своєї учасниці з Голосу, в якому" Квартал 95 "агітує на ефірах голосувати за учасницю", - розповіли у прес-службі співачки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОЛОСУЙ,ПОДДЕРЖИ ЗАПОРОЖЬЕ ⠀ Друзья,ещё вчера я ходила на выборы и голосовала за Вову Зеленского ,а сегодня эти уважаемые мной люди призывают ВАС проголосовать за меня 7 апреля В 21:00 @goloskrainy_official ⠀ Эта победа очень важна для меня ,дальше я смогу идти только с вашей помощью и уповаю на то ,что родное ЗАПОРОЖЬЕ и не только поддержит меня на пути к моей мечте

A post shared by Ника ТупилкоГолос Країни (@__i_m_b_a__) on

Відео: instagram.com/__i_m_b_a__

Нагадаємо, що раніше знаменитість опублікувала знімок, на якому вона зображена у білій сорочці і чорному піджаку з білою вишивкою. Фанам сподобався подібний експеримент Тіни і вони засипали її захопленими коментарями.

Не так зрозуміли: фанати накинулися на Тіну Кароль через ЗеленськогоФото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ми писали, що Тіна Кароль полонила шанувальників поглядом. Зазначимо, що співачка опублікувала фото з фотосесії для українського Vogue, яка пройшла кілька років тому. Але Кароль все така ж чарівна.

Ми також писали, що Тіна Кароль полонила ніжним образом. Шанувальники зазначили, що на цьому фото вона виглядає, як 18-річна дівчина.

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